Суд на два года смягчил наказание бизнесмену, судившемуся с IKEA

Районный суд в Смоленской области на два года сократил срок наказания бизнесмену, который судился с IKEA за 25 млрд руб. Ему предстоит еще один суд по обвинению в хищении ценных бумаг Лесбанка более чем на 1 млрд руб.

Константин Пономарев (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Почему срок сократили на два года

В четверг, 4 июля, Сафоновский районный суд Смоленской области на два года смягчил бизнесмену Константину Пономареву срок наказания по приговору Солнечногорского городского суда Московской области, вынесенному в 2020 году. Об этом говорится в постановлении суда (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с делом). Срок заключения изменился с 10,2 года на 8,2 года. В настоящее время предприниматель отбывает наказание в исправительной колонии в Смоленской области.

РБК направил запрос в пресс-службу Сафоновского райсуда.

Знакомый с материалами дела источник рассказал, что снижение связано с изменением ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК), принятым в марте прошлого года. «В результате снижения наказания по данной статье преступление, инкриминируемое Пономареву, перешло из категории «тяжкое» в категорию «средней тяжести», — говорит источник. — У таких преступлений меньший срок давности привлечения к уголовной ответственности». По словам собеседника, получилось, что на момент осуждения Пономарева по нескольким статьям Солнечногорским судом срок давности по уклонению от уплаты налогов уже вышел, поэтому суд исключил его виновность по этой статье и, соответственно, вычел из совокупно назначенного по нескольким преступлениям срока.

В постановлении говорится, что суд решил «окончательно назначить Пономареву наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 2 месяца со штрафом в доход государства в размере 900 тыс. руб.». Это решение было вынесено по совокупности приговоров Люберецкого и Солнечногорского судов.

За что судили Пономарева В 2019 году Люберецкий городской суд вынес приговор владельцу компании «Системы автономного электроснабжения» Константину Пономареву. Бизнесмена отправили на 8 лет в колонию по делу о заведомо ложном доносе. По данным следствия, Пономарев с компаньоном и еще несколько подставных лиц затевали тяжбы в мировом суде из-за незначительных поводов, по очереди подавая друг на друга заявления о клевете. Лица, которым Пономарев предлагал становиться заявителями и свидетелями в тяжбах о клевете, получали от него вознаграждение от $20 тыс. до $70 тыс. В ходе этих процессов Пономарев приобщал к делу документы и таким образом добивался, чтобы судья прописала в постановлении обстоятельства, связанные, например, с законностью заключения и исполнения договоров аренды электрогенераторов для IKEA. Это помогало придать бумагам преюдициальное значение, то есть Пономарев получал утвержденные судом доказательства, и они обеспечивали ему «незаконное преимущество» в спорах. Предприниматель известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты в размере 25 млрд руб. по мировому соглашению. Это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов. В дальнейшем бизнесмен требовал от компании еще 33 млрд руб., однако эти претензии суд отклонил. Также Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн руб. (впоследствии Верховный суд отменил это решение) и добился ареста 9,3 млрд руб., принадлежащих корпорации (арест в итоге был снят). В том же году Солнечногорский суд Московской области с учетом решения Люберецкого городского суда приговорил Пономарева более чем к десяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и попытке хищения. Суд взыскал с него невыплаченные налоги примерно на 12 млрд руб. и конфисковал 11 электрогенераторов.

Новое дело против Пономарева

В понедельник, 8 июня, Тверской районный суд Москвы начнет рассмотрение по существу другого уголовного дела, где основным фигурантом является Константин Пономарев. Это дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в январе 2018 года следователями МВД. Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела. РБК направил запрос в информационный центр МВД.

По версии следствия, Пономарев с сентября по октябрь 2015 года «создал организованную группу, заранее объединившуюся для совершения тяжкого преступления», и похитил в ОАО «Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности» (АКБ «Лесбанк») 38 векселей на сумму более 1 млрд руб.

Председатель правления банка Сергей Никитин и главный бухгалтер Ирина Скоробогатова (бывший член правления банка) помогли Пономареву в реализации его замысла, полагают в СК. Они сообщили ему о наличии на балансе кредитной организации ликвидных активов. Следствие считает, что Скоробогатова изъяла из ячейки 38 векселей и передала их бизнесмену.

Дальше Пономарев, согласно версии обвинения, реализовал механизм их погашения: предъявил ценные бумаги через заранее подготовленную компанию. Участники группы изготовили документы, содержащие недостоверные сведения о наличии у бизнесмена в собственности этих векселей, и сделали фальшивый договор купли-продажи ценных бумаг между Пономаревым и ООО «Тандем Центр». Компания перечислила на счета Пономарева более 1 млрд руб., считает следствие.

В базе данных СПАРК говорится, что компания была ликвидирована в ходе банкротства в 2021 году. На момент ее существования основным видом деятельности ООО «Тандем Центр» являлось «управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж».

Лицензия Лесбанка была отозвана в октябре 2015 года из-за наличия в его деятельности признаков преднамеренного банкротства. Обязательства Лесбанка превышали его активы на 2 млрд руб.

Ранее РБК сообщал, что в Главном следственном управлении СК расследуют уголовное дело, состоящее из нескольких эпизодов, подозреваемыми по которым проходят экс-сотрудники ФСБ и СК, пытавшиеся получить от Пономарева 3,7 млрд руб. за отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.