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На складе в Клину начался крупный пожар

На складе в Клину начался пожар площадью 10 тыс. квадратных метров
Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в МЧС

На складе в Клину начался крупный пожар
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В городе Клин Московской области произошел пожар на складе, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 10 тыс. кв. м., сообщает МЧС.

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«К тушению пожара привлекается 92 человека и 31 единица техники», — сообщили РБК пресс-службе управления МЧС Московской области.

Baza пишет, что склад, где произошел пожар, находится в районе деревни Першутино. По данным 112, складской комплекс называется «Логистера». Shot указывает, что горят в том числе новые постройки, которые еще не успели сдать.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

На сайте компании «Логистера» упоминается складской комплекс на Волоколамском шоссе, 4 в Клину. Судя по фото, он похож на тот, пожар в котором засняли очевидцы.

«Логистера» указывает, что работает на рынке складских и транспортных услуг с 2010 года. Среди заявленных на сайте объектов компании складские комплексы в Петербурге, Ленинградской, Московской и Воронежской области.

РБК направил запрос в компанию «Логистера».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Степанова Елена Степанова
пожар Клин Московская область Подмосковье склад МЧС
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