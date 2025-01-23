В подмосковной школе в Балашихе охранник задержал школьника с топориком
Охранник школы задержал ученика 10-го класса, который пришел в учебное заведение с кухонным ножом и топориком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Школьник уточнил, что эти предметы он планировал отнести бабушке, но забыл выложить из рюкзака.
На место вызвали сотрудников ФСБ, писал телеграм-канал Mash. По их данным, школьник объяснил, что «просто любит ножи и ничего плохого делать не собирался».
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РБК сказали, что информация уточняется. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Министерства образования Московской области.
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