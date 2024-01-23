Умер продюсер Boney M Фрэнк Фариан

Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет в Майами

В Майами в 82 года умер основатель Boney M Фрэнк Фариан. Группа исполнила такие хиты, как Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child

Фрэнк Фариан (Фото: bub / Imago / Global Look Press)

Умер основатель Boney M Фрэнк Фариан, ему было 82 года, передает Би-би-си со ссылкой на его семью. Продюсер умер в своем доме в Майами (штат Флорида).

Настоящее имя Фариана — Франц Ройтер. Он родился в Кирне на юго-западе Германии в 1941 году. Его мать была солисткой в церковном хоре, Фариан в детстве подрабатывал в нем, чтобы помочь семье. Он получил образование повара, но продолжил музыкальную карьеру сначала как певец, а потом в качестве продюсера.

Первую группу музыкант создал в 1961 году, она называлась Frankie Farian und die Schatten. С ней Фариан выступал в ресторанах и клубах, коллектив приобрел известность после выступления на международном рок-фестивале в Гамбурге.

Группу Boney M в окончательном составе он создал в 1976 году Об основании коллектива, состоящего из выходцев с Карибских островов, он задумался после успеха своей песни Baby Do You Wanna Bump. Группе принадлежат такие хиты, как Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.

Фариан сочинял хиты и для других звезд диско-эпохи, в том числе Erruption и La Boushe.

Он также был основателем поп-дуэта Milli Vanilli и записывал альбомы таких поп-икон, как Мит Лоуф и Стиви Уандер. Как пишет Би-би-си, всего он продал около 800 млн своих пластинок по всему миру.

В 2022 году продюсер сообщил о перенесенной операции на сердце. Ему провели шунтирование и спасли жизнь, сказал музыкант.