Умер продюсер Boney M Фрэнк Фариан
Умер основатель Boney M Фрэнк Фариан, ему было 82 года, передает Би-би-си со ссылкой на его семью. Продюсер умер в своем доме в Майами (штат Флорида).
Настоящее имя Фариана — Франц Ройтер. Он родился в Кирне на юго-западе Германии в 1941 году. Его мать была солисткой в церковном хоре, Фариан в детстве подрабатывал в нем, чтобы помочь семье. Он получил образование повара, но продолжил музыкальную карьеру сначала как певец, а потом в качестве продюсера.
Первую группу музыкант создал в 1961 году, она называлась Frankie Farian und die Schatten. С ней Фариан выступал в ресторанах и клубах, коллектив приобрел известность после выступления на международном рок-фестивале в Гамбурге.
Группу Boney M в окончательном составе он создал в 1976 году Об основании коллектива, состоящего из выходцев с Карибских островов, он задумался после успеха своей песни Baby Do You Wanna Bump. Группе принадлежат такие хиты, как Daddy Cool, Rasputin и Mary's Boy Child.
Фариан сочинял хиты и для других звезд диско-эпохи, в том числе Erruption и La Boushe.
Он также был основателем поп-дуэта Milli Vanilli и записывал альбомы таких поп-икон, как Мит Лоуф и Стиви Уандер. Как пишет Би-би-си, всего он продал около 800 млн своих пластинок по всему миру.
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