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Очевидцы сообщили о перекрывшем движение ДТП на трассе Петербург-Москва

Очевидцы сообщили о блокировке трассы М-10 под Тверью из-за ДТП
На трассе М-10 в районе деревни Пасынково перевернулся на бок лесовоз, в результате чего движение оказалось заблокировано.
Фото: afanasy.biz
Фото: afanasy.biz

На 155-м километре федеральной трассы М-10 перевернулся лесовоз, в результате дорога из Санкт-Петербурга в Москву перекрыта в районе деревни Пасынково в Тверской области. Об этом сообщили изданиям «Фонтанка» и Tverigrad очевидцы.

По данным Tverigrad, водитель лесовоза ехал в сторону Москвы и не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на бок.

Tverigrad пишет, что в результате ДТП есть пострадавшие, а другое местное издание «Афанасий-бизнес» — что их, по предварительным данным, нет. Оно также ссылается на очевидцев

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«Фонтанка» сообщила, что сотрудники ГИБДД пока не приехали на место происшествия.

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Юлия Овчинникова
Россия Тверь Санкт-Петербург Москва М10
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