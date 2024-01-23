Очевидцы сообщили о перекрывшем движение ДТП на трассе Петербург-Москва

На трассе М-10 в районе деревни Пасынково перевернулся на бок лесовоз, в результате чего движение оказалось заблокировано.

Фото: afanasy.biz

На 155-м километре федеральной трассы М-10 перевернулся лесовоз, в результате дорога из Санкт-Петербурга в Москву перекрыта в районе деревни Пасынково в Тверской области. Об этом сообщили изданиям «Фонтанка» и Tverigrad очевидцы.

По данным Tverigrad, водитель лесовоза ехал в сторону Москвы и не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на бок.

Tverigrad пишет, что в результате ДТП есть пострадавшие, а другое местное издание «Афанасий-бизнес» — что их, по предварительным данным, нет. Оно также ссылается на очевидцев

«Фонтанка» сообщила, что сотрудники ГИБДД пока не приехали на место происшествия.