Очевидцы сообщили о перекрывшем движение ДТП на трассе Петербург-Москва
На 155-м километре федеральной трассы М-10 перевернулся лесовоз, в результате дорога из Санкт-Петербурга в Москву перекрыта в районе деревни Пасынково в Тверской области. Об этом сообщили изданиям «Фонтанка» и Tverigrad очевидцы.
По данным Tverigrad, водитель лесовоза ехал в сторону Москвы и не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на бок.
Tverigrad пишет, что в результате ДТП есть пострадавшие, а другое местное издание «Афанасий-бизнес» — что их, по предварительным данным, нет. Оно также ссылается на очевидцев
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