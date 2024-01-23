Минюст объяснил рост взысканных алиментов «дополнительной мотивацией»

Минюст работает над созданием «дополнительной мотивации» для погашения задолженностей по алиментам. Так в ведомстве объяснили 40%-ный рост объема взысканных алиментов в 2023 году. По словам Чуйченко, он составил 68 млрд руб.

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Минюст России проводит работу по совершенствованию законодательства в части создания «дополнительной мотивации» должников к полному исполнению судебных актов, в том числе о взыскании алиментов. Таким образом в ведомстве прокомментировали РБК заявление министра юстиции Константина Чуйченко о 40-процентном росте объема взысканных алиментов в пользу детей в 2023 году.

«Так, в целях исключения различного толкования норм права в деятельности заинтересованных государственных органов и обеспечения защиты прав и законных интересов получателей алиментов приняты федеральные законы «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации», которыми установлена возможность привлечения соответственно к административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, в случае совершения ими выплат, размер которых не соответствует решению суда или нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов», — сообщили в пресс-службе Минюста.

В ведомстве также отметили, что сейчас судебные приставы наделены полномочиями, которые позволяют устанавливать источники доходов должников и применять к ним принудительные меры. Речь идет в том числе об ограничениях на выезд из страны, розыске, аресте, а также взыскании долга с заработной платы и иных денежных поступлений.

Ранее Чуйченко заявил, что в 2023 году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала алименты в пользу детей в размере 68 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее.

В апреле 2022 года Минюст разработал законопроект о создании реестра должников по уплате алиментов, в который предлагается включить информацию о злостных неплательщиках. Речь идет о лицах, привлекавшихся к административной или уголовной ответственности и объявленных в розыск. Госдума приняла в первом чтении данный законопроект в ноябре 2023 года, его также должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства.