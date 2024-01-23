Ведущий онкологический центр в США обвинили в фабрикации исследований

Институт рака Даны — Фарбера отзовет часть своих научных работ после обнаружения в более 50 из них фактов манипулирования медицинскими данными. Как отмечает NYT, подобные обвинения в США резко участились на фоне развития ИИ

Один из ведущих центров борьбы с раком в США Институт рака Даны — Фарбера в Бостоне (Dana–Farber Cancer Institute) начал внутреннюю проверку, после того как британский молекулярный биолог Дэвид Шолто обнаружил в исследованиях ряда высокопоставленных врачей факты манипулирования данными, передает The New York Times (NYT).

Как отмечает газета, институт приступил к проверке данных 58 исследований, часть которых до того момента считались авторитетными. В частности, это публикации его исполнительного директора доктора Лори Глимчер и главного операционного директора доктора Уильяма Хана.

В ряде работ, на которые обратил внимание британский биолог, изображения были растянуты, затемнены или склеены таким образом, что «это наводит на мысль о преднамеренных попытках ввести читателей в заблуждение». Шолто также отметил, что наличие несоответствий в изображениях «не служит свидетельством намерения автора обмануть».

«Меня беспокоит весь процесс, а не конкретно то или иное пятно [на изображении]. Очевидно, что-то пошло не так», — подчеркнул ученый.

Ответственная за проверку исследований доктор Барретт Роллинз, комментируя обвинения в манипулировании данными, заявила NYT, что в настоящее время институт готовится к отзыву шести научных работ, еще 31 исследование в стадии исправления. Другие работы, где Шолто обнаружил нарушения, были основаны на данных, полученных в лабораториях вне института, подчеркнула Роллинз.

NYT пишет, что обвинения в фальсификации и манипулировании медицинскими данными в США в последнее время резко участились. Газета связывает это с развитием инструментов искусственного интеллекта, при помощи которых можно оперативно выявлять подозрительные изображения в статьях или данные экспериментов.

Институт рака Даны — Фарбера — комплексное онкологическое лечебно-исследовательское учреждение в Бостоне, занимает четвертое место в мире (по версии Newsweek за 2023 год) cреди специализированных больниц. Онкологический центр при институте считается крупнейшим в США.

В институте работают почти 5 тыс. человек. Его годовой валовой доход превышает $1,7 млрд, а все преподаватели и докторанты одновременно занимают академические должности в Гарвардском университете. Институт поддерживается Национальным институтом рака США, Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, а также частными фондами и благотворителями.