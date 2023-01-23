Bloomberg назвал газовые плиты причиной астмы

Ученые обнаружили корреляцию между количеством болеющих астмой среди детей и присутствием в доме газовой плиты из-за побочного продукта горения. Кроме того, выделение метана загрязняет воздух в жилом помещении, пишет агентство

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Газовые плиты, установленные в жилых домах, могут становиться причиной астмы и других проблем со здоровьем, а также загрязнять воздух, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов и научные исследования.

Использование газа для приготовления пищи в жилых домах увеличивало риск временного появления астмы на 42%, риск появления хронической астмы на всю жизнь вырастал на 24%, говорится в исследовании общественного здравоохранения 2013 года. Агентство указывает, что эта корреляция была статистически значимой, но ученые не выявили значительного увеличения числа детей с астмой в домах с более высокой концентрацией диоксида затора (NO2) — побочного продукта сжигания газа. Авторы призвали относиться к его результатам с осторожностью из-за ограниченности данных.

В более поздних исследованиях ученые обнаружили связь между диоксидом азота и повышенным риском астмы среди детей, рассказал Bloomberg почетный профессор экологической эпидемиологии в Утрехтском университете в Нидерландах и соавтор исследования 2013 года Берт Брунекриф. Он отметил при этом: «Есть основания с подозрением относиться к тому, что происходит [с побочным продуктом горения газа] в помещении».

В декабре прошлого года другая группа ученых проанализировала исследование 2013 года и другие работы на эту тему и выяснила, что 12,7% детской астмы в США связано с использованием газовых плит, этот показатель еще выше в штатах с более активных использованием газовых плит, таких как Нью-Йорк, Калифорния, Массачусетс и Иллинойс. В этом исследовании не сказано, что газовые плиты стали прямой причиной такого распространения астмы, однако связь между этими явлениями очень сильная, пояснил Bloomberg соавтор Брейди Силс. Он указал, что следует не паниковать, а оценить риск, который можно смягчить и нивелировать.

Кроме того, газовые плиты ведут к загрязнению воздуха в жилых домах, рассказал агентству старший научный сотрудник некоммерческого исследовательского института PSE Healthy Energy Дрю Миханович. Он указал, что люди, когда представляют источник загрязнения воздуха, представляют себе крупные автомагистрали, заводы или электростанции, куда меньше вспоминают об источниках загрязнения, находящихся в домах, офисных зданиях и других местах, где человек находится большую часть дня. «Если у вас есть открытое пламя, у вас будет загрязнение», — подчеркнул Миханович.

Ученые в прошлом году провели исследование воздуха у газовых плит в 53 домах в Калифорнии и выяснили, что в 52 из них происходила утечка метана. Один из ученых, Эрик Лебель, пояснил, что большая часть выброса метана наблюдалась, когда плита была выключена. По его словам, воздействие на климат газовых плит, выделяющих метан, эквивалентно годовому выбросу углекислого газа примерно полумиллионом автомобилей.