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Умер экс-главком ВМФ Феликс Громов

Возглавлявший Военно-морской флот в 1992–1997 годах адмирал Феликс Громов умер у себя на даче. Он выступал за строительство авианосцев и новых российских баз в Средиземном море и Тихом океане
Феликс Громов
Феликс Громов (Фото: Минобороны РФ)

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом Феликс Громов умер в возрасте 83 лет. Об этом РБК сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Феликс Громов скончался вчера на подмосковной даче, место и время похорон еще не определено», — сказал Дерябин.

Громов родился 29 августа 1937 года. В 1959 году он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова. И уже в сентябре того же года Громов поступил на службу на Тихоокеанском флоте в должности помощника командира батареи. По май 1960-го он был командиром боевой группы на эксминце.

Затем в течение года Громов был помощником начальника расчета в ракетных войсках стратегического назначения, но позже его вернули на Тихоокеанский флот — командовать носовой группой управления дивизона сначала крейсера «Адмирал Сенявин», а затем — эсминца «Вдохновенный» и ряда других кораблей.

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Фото:Алексей Дружинин / РИА Новости

В июне 1977 года Громов стал начальником штаба учебной дивизии кораблей Ленинградской военно-морской базы, а с февраля 1981-го — начальником штаба.

В 1982-м Громова опять вернули на Тихоокеанский флот, где он стал командиром восьмой оперативной эскадры. Уже через два года, в октябре 1984-го, он стал начальником штаба и первым замкомандующего Северного флота. А в марте 1988 года под его командованием оказался весь Северный флот.

В августе 1992 года Громов стал первым замкомандующего Военно-морским флотом Объединенных вооруженных сил государств — участников СНГ. Но фактически эти войска так и не были созданы. В итоге под руководством Громова оказались лишь те части ВМФ, которые находились на территории России.

В августе 1992 года Громов стал главнокомандующим российским ВМФ. По его указу на флоте был учрежден целый ряд новый праздников — День моряка-подводника, День Северного флота, День Балтийского флота, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ и т.д. Президент Борис Ельцин в 1996 году присвоил Громову звание адмирала, а в ноябре 1997 года военный ушел в отставку.

В 2013 году Громов высказывался по актуальным вопросам, связанным с ВМФ и в целом военной стратегией. В интервью «РИА Новости» он говорил, что России надо иметь базы флота в Средиземном море, участвовать в борьбе с пиратами в районе Африканского рога, а также наращивать число авианосцев.

В 2017 году Громов выступил за создание базы ВМФ в Йемене, на берегу Аденского залива. По его мнению, это должно было открыть России выход в Индийский океан. При этом адмирал отмечал, что для такого проекта необходима стабильная политическая ситуация в Йемене — только в этом случае обосноваться на берегу Аденского залива можно надолго.

Авторы
Майя Бобенко, Евгений Науменко
новости ВМФ флот тихий океан смерть адмирал
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