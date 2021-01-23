Умер экс-главком ВМФ Феликс Громов

Возглавлявший Военно-морской флот в 1992–1997 годах адмирал Феликс Громов умер у себя на даче. Он выступал за строительство авианосцев и новых российских баз в Средиземном море и Тихом океане

Феликс Громов (Фото: Минобороны РФ)

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом Феликс Громов умер в возрасте 83 лет. Об этом РБК сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Феликс Громов скончался вчера на подмосковной даче, место и время похорон еще не определено», — сказал Дерябин.

Громов родился 29 августа 1937 года. В 1959 году он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова. И уже в сентябре того же года Громов поступил на службу на Тихоокеанском флоте в должности помощника командира батареи. По май 1960-го он был командиром боевой группы на эксминце.

Затем в течение года Громов был помощником начальника расчета в ракетных войсках стратегического назначения, но позже его вернули на Тихоокеанский флот — командовать носовой группой управления дивизона сначала крейсера «Адмирал Сенявин», а затем — эсминца «Вдохновенный» и ряда других кораблей.