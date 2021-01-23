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Житель Мичигана выиграл в лотерее $1 млрд

Это один из самых крупных разыгранных джекпотов в США, выигрышный билет был продан в Мичигане. Шансы на выигрыш были 1 к 302,5 млн
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В Мичигане был продан билет с выигрышной комбинацией номеров для одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions, сообщается на сайте лотереи. Его покупатель выиграл $1 млрд.

Это второй по размеру джекпот, который разыгрывался в лотерее Mega Millions за всю ее историю. Самый крупный выигрыш достался жительнице Южной Каролины в 2018 году, он составлял $1,5 млрд.

Размер джекпота рос с 15 сентября, когда был зафиксирован предыдущий выигрыш в Висконсине. В Mega Millions заявляли, что это самый длинный отрезок времени без выигрышей в лотерею.

Как сообщает NBC, шансы на выигрыш были 1 к 302 575 350.

В сообщении лотереи также отмечается, что жители Мичигана уже в 18-й раз выигрывают джекпот Mega Millions.

Ирландец выиграл в лотерею €49,5 млн
Общество
Фото:Bruno Vincent / Getty Images

Субботний выигрыш стал третьим крупнейшим сорванным джекпотом с 2016 года. Тогда рекордный выигрыш в лотерею Powerball на сумму $1,58 млрд достался трем людям из Теннесси, Флориды и Калифорнии, у которых были выигрышные номера. На втором месте, соответственно, выигрыш в Южной Каролине в 2018 году.

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Лотерейные билеты Mega Millions (первоначально под названием Big Game) продаются в США с 1996 года.

В декабре житель Франции выиграл в лотерею рекордную для Европы сумму €200 млн. Le Parisien подсчитала, что на эти деньги он сможет купить два самолета Airbus A320, более 4 тыс. золотых слитков, оплатить более 2,4 тыс. ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире в Лас-Вегасе или приобрести 12 гиперкаров Bugatti La Voiture Noire.

Автор
Мария Лисицына
джекпот лотерея выигрыш Мичиган
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