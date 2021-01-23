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Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии»

В декабре полиция задержала 23 человек по подозрению в причастности к отмыванию денег и другим преступлениям. Большинство из них сразу отпустили, но четверо оказались в предварительном заключении
Фото: Национальная полиция Испании
Фото: Национальная полиция Испании

В Испании освободили четырех человек, задержанных по делу «русской мафии», заявили «РИА Новости» в Высшем суде Валенсии. В их числе — адвокат Алексей Широков, которого газета El Pais ранее назвала «кололем отмывания».

Четырем подозреваемым запретили покидать территорию страны и изъяли паспорта.

В декабре 2020 года Национальная полиция Испании сообщила, что провела крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы за последние десять лет. По данным ведомства, члены преступной группы входили в сеть, которая занималась отмыванием денег, а также пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах. С помощью взяток они обеспечивали себе защиту от преследования по закону.

СМИ назвали имена задержанных по делу «русской мафии» в Испании
Общество
Фото:Национальная полиция Испании

В рамках операции были задержаны 23 человека, в том числе восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Полиция провела обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты и 16 «роскошных» автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы подозреваемых на миллионы евро.

Как сообщали испанские СМИ, в том числе El Pais и ABC.es, Широков благодаря своим связям в администрации Аликанте и полиции оказывал нелегальные юридические услуги, в том числе способные упростить процедуру получения вида на жительство в Испании. Мужчина якобы владел большим запасом оружия.

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ABC называла фамилии еще трех задержанных россиян: Митюрев, Хакимов и Жижин. Последние двое, по данным издания, отвечали за организацию процесса отмывания денег, а Митюрев вербовал новых участников в преступную группу и выступал посредником в переговорах с испанскими бизнесменами. «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источник сообщал, что речь идет о нижегородском предпринимателе Михаиле Жижине.Партнеры бизнесмена заявили изданию, что его отпустили вечером 19 января с еще тремя фигурантами уголовного дела.

Большинство из 23 задержанных сразу отпустили, однако четверо оказались в предварительном заключении, в том числе Широков.

Автор
Наталия Анисимова
Испания «русская мафия» задержание отмывание денег
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