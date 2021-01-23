Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии»

В декабре полиция задержала 23 человек по подозрению в причастности к отмыванию денег и другим преступлениям. Большинство из них сразу отпустили, но четверо оказались в предварительном заключении

Фото: Национальная полиция Испании

В Испании освободили четырех человек, задержанных по делу «русской мафии», заявили «РИА Новости» в Высшем суде Валенсии. В их числе — адвокат Алексей Широков, которого газета El Pais ранее назвала «кололем отмывания».

Четырем подозреваемым запретили покидать территорию страны и изъяли паспорта.

В декабре 2020 года Национальная полиция Испании сообщила, что провела крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы за последние десять лет. По данным ведомства, члены преступной группы входили в сеть, которая занималась отмыванием денег, а также пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах. С помощью взяток они обеспечивали себе защиту от преследования по закону.

В рамках операции были задержаны 23 человека, в том числе восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Полиция провела обыски в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты и 16 «роскошных» автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы подозреваемых на миллионы евро.