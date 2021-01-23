Задержанный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях

Россиянин Кирилл Фирсов признал, что был администратором сайта, на котором продавались краденые персональные данные. Его доход от незаконных продаж за несколько лет превысил $17 млн

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Гражданин России Кирилл Фирсов, которого задержали в Соединенных Штатах по подозрению в торговле краденой персональной информации, признал себя виновным в киберпреступлениях. Об этом сообщает Минюст США.

Фирсов признался, что был администратором сайта Deer.io, на котором продавались украденные данные о кредитных картах и другая личная информация, которую использовали «в преступных целях». Ресурс начал работать в октябре 2013 года. По состоянию на март 2020-го доход россиянина от незаконных продаж превышал $17 млн.

Власти США также утверждают, что платформа базируется в России. Киберпреступники могли арендовать магазин на сайте за 800 руб./мес., оплата осуществлялась с помощью биткоинов либо через систему денежных переводов WebMoney, сообщает Минюст.

Как ранее заявили в Федеральном окружном суде Южного округа Калифорния, сотрудники ФБР несколько раз купили данные, полученные путем взлома, у продавцов, размещавшихся на Deer.io. Таким образом они доказали подлинность продаваемой информации.