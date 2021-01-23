Задержанный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях
Гражданин России Кирилл Фирсов, которого задержали в Соединенных Штатах по подозрению в торговле краденой персональной информации, признал себя виновным в киберпреступлениях. Об этом сообщает Минюст США.
Фирсов признался, что был администратором сайта Deer.io, на котором продавались украденные данные о кредитных картах и другая личная информация, которую использовали «в преступных целях». Ресурс начал работать в октябре 2013 года. По состоянию на март 2020-го доход россиянина от незаконных продаж превышал $17 млн.
Власти США также утверждают, что платформа базируется в России. Киберпреступники могли арендовать магазин на сайте за 800 руб./мес., оплата осуществлялась с помощью биткоинов либо через систему денежных переводов WebMoney, сообщает Минюст.
Как ранее заявили в Федеральном окружном суде Южного округа Калифорния, сотрудники ФБР несколько раз купили данные, полученные путем взлома, у продавцов, размещавшихся на Deer.io. Таким образом они доказали подлинность продаваемой информации.