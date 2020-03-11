В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Власти считают, что на платформе, которую он создал, торгуют крадеными персональными данными и взломанными аккаунтами. Всего на платформе зарегистрировано более 25 тыс. пользователей

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией. Об этом сообщает портал ZDNet со ссылкой на документы Федерального окружного суда Южного округа Калифорния.

Арестованный — Кирилл Фирсов, он был задержан 7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди, говорится в документах.

Правоохранительные органы США уведомили о задержании консульство России в Нью-Йорке, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря консульства. По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена.

По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете. В документах суда говорится, что, несмотря на то, что сервис позиционирует себя как легальный, большая часть рекламируемых на нем товаров незаконна. Так, ФБР сообщило, что на площадке Deer.io была обнаружена продажа доступа к взломанным аккаунтам, данных о взломанных серверах, а также продажа персональной информации, такой как имена, даты рождения и адреса.

Сотрудники ФБР несколько раз купили данные, полученные путем взлома, у продавцов, размещавшихся на Deer.io, сообщает издание. Таким образом они доказали подлинность продаваемой информации.