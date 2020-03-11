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Общество ,  
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В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Власти считают, что на платформе, которую он создал, торгуют крадеными персональными данными и взломанными аккаунтами. Всего на платформе зарегистрировано более 25 тыс. пользователей

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией. Об этом сообщает портал ZDNet со ссылкой на документы Федерального окружного суда Южного округа Калифорния.

Арестованный — Кирилл Фирсов, он был задержан 7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди, говорится в документах.

Правоохранительные органы США уведомили о задержании консульство России в Нью-Йорке, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря консульства. По данным издания, задержанный находится в следственном изоляторе Манхэттена.

По утверждению властей США, Кирилл Фирсов является создателем и руководителем платформы Deer.io, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете. В документах суда говорится, что, несмотря на то, что сервис позиционирует себя как легальный, большая часть рекламируемых на нем товаров незаконна. Так, ФБР сообщило, что на площадке Deer.io была обнаружена продажа доступа к взломанным аккаунтам, данных о взломанных серверах, а также продажа персональной информации, такой как имена, даты рождения и адреса.

Сотрудники ФБР несколько раз купили данные, полученные путем взлома, у продавцов, размещавшихся на Deer.io, сообщает издание. Таким образом они доказали подлинность продаваемой информации.

По мнению властей США, Фирсов знал о том, чем занимаются клиенты его платформы и нередко рекламировал Deer.io на форумах о киберпреступлениях.

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Судя по данным на сайте Deer.io, на платформе зарегистрировано более 25 тыс. пользователей. Стоимость аренды магазина на сайте — 800 руб./мес., клиенты платформы заработали более 1,5 млрд руб.

О том, что Deer.io может служить площадкой для краденых данных, еще в 2016 году сообщала компания Digital Shadows в своем исследовании, которое позже было удалено. Тогда же администратор Deer.io (его имя не называется, но издание считает, что это может быть Фирсов) сообщал ZDNet о том, что платформа работает в соответствии с законами России. «Мы блокируем магазины, которые продают наркотики или украденные банковские данные», — отмечал он.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сказал «Коммерсанту», что формат, в котором работает Deer.io популярен у злоумышленников, особенно у тех, кто продает или покупает информацию. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, ежегодный оборот таких площадок может достигать миллионов долларов.

Автор: Мария Лисицына
Теги: киберпреступления, ФБР
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