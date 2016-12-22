Правительство предложило меры по улучшению трудовой мобильности

Правительство признало низкую популярность программы увеличения трудовой мобильности и решило упростить условия участия для предприятий, а работникам с Дальнего Востока позволить переезжать внутри округа для найма с господдержкой

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Правительство признало низкими темпы реализации действующей с 2015 года программы внутренней трудовой мобильности и подготовило меры, чтобы упростить условия участия в ней работодателей и граждан, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму 9 января (.pdf).

Основная цель программы — привлекать квалифицированных специалистов в регионы, где их остро не хватает. В перечень приоритетных входят 16 регионов: Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская и Ульяновская области, Чукотка. В приоритетный перечень входит семь из девяти регионов Дальневосточного федерального округа.

Для переезжающих работников предусмотрены меры поддержки: компенсация расходов на переезд, предоставление жилья, выплата надбавок и др. Работодатели, участвующие в программе, получают финансовую помощь для создания условий для переезда специалистов в размере 225 тыс. руб. на одного работника, из которых 150 тыс. руб. — средства из федерального бюджета, а 75 тыс. выдается из средств бюджета региона, куда переезжает работник.

Согласно данным Минтруда, в рамках региональных программ по трудовой мобильности в 2015 году были привлечены лишь 148 человек, в 2016 году — 464 человека, в 2017 году — 520 человек (по состоянию на 15 декабря, данные уточняются). На софинансирование этих региональных программ в 2018 году предусмотрено 150,5 млн руб. из федерального бюджета (в 2017 году в бюджете было заложено 300 млн руб.).

Низкие показатели мобильности трудовых кадров в 2015–2016 годах объясняются отказом работодателей привлекать специалистов из других регионов «в связи с экономической ситуацией», а также сложностью механизма реализации программы, следует из пояснительной записки к законопроекту. Кроме того, работодатели перестают участвовать в программе и получать финансовую помощь, если у них обнаруживается задолженность по заработной плате, а также если они сокращают штат работников.

Косметические поправки

Для повышения трудовой мобильности правительство предлагает отказаться от необходимости учитывать при разработке региональных программ инвестиционные проекты и перейти на непосредственный отбор работодателей, исходя из потребности в специалистах. Это позволит работодателям привлекать персонал не только на вновь создаваемое производство или новый проект, но и на уже имеющиеся.

Регионы смогут корректировать перечень работодателей, участвующих в программе, в пределах ранее утвержденной численности привлекаемых работников без согласования на федеральном уровне, лишь уведомив Минтруд и Роструд.

Для увеличения числа работодателей — участников программы правительство предлагает разрешить им сокращать численность работников в период получения финансовой поддержки, а также уменьшить минимальную продолжительность срочного трудового договора с трех до двух лет. Наличие задолженности по страховым взносам будет проверяться у работодателей не в момент выдачи сертификата на привлечение трудовых ресурсов, а по итогам года.

Правительственный законопроект также устанавливает преференции для работодателей на Дальнем Востоке: они смогут привлекать работников из других регионов, включенных в приоритетный перечень. Это позволит работникам предприятий на Дальнем Востоке переезжать внутри региона для устройства на работу с господдержкой.

Указанные нововведения неспособны резко изменить ситуацию и активизировать трудовую мобильность, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. По его мнению, стимулировать квалифицированных работников устраиваться на работу в другой регион можно только повышением заработной платы. «Должны появиться соответствующие районные коэффициенты. Такая практика у нас в стране есть, и это используется, только она должна быть выражена ярче, то есть районные коэффициенты тоже должны распространяться по отдельным квалификационным разрядам. Это должно носить стабильный характер, это не должны быть разовые выплаты — тогда, мне кажется, работники будут с большей уверенностью направляться в эти регионы, рассчитывая на стабильный заработок», — указал Щербаков.