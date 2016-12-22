Нил Даймонд объявил о прекращении гастролей из-за болезни Паркинсона

Американский исполнитель и автор песен Нил Даймонд накануне своего 77-летия объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за диагностированной у него болезни Паркинсона. Сообщение размещено на сайте артиста.

«С большой неохотой и разочарованием я объявляю о прекращении гастролей. Для меня было честью выступать перед публикой на протяжении последних 50 лет», — говорится в заявлении певца.

Даймонд также принес свои извинения тем, кто уже успел купить билеты на его мартовские концерты в Австралии и Новой Зеландии, и заявил, что рассчитывает продолжать ​свою творческую работу вне гастролей.​ «Я планирую активно продолжать сочинять, записывать песни и претворять в жизнь проекты еще в течение долгого периода времени», — отметил певец.

Нил Лесли Даймонд родился в 1941 году Нью-Йорке, в семье эмигрантов из России и Польши. Даймонд неоднократно номинировался на престижную премию «Грэмми», однако получил ее только единожды, в 1973 году, за альбом «Чайка Джонтан Ливингстон» (Jonathan Livingston Seagull).

Тем не менее Даймонд очень популярен — американский журнал Billboard 38 раз включал его в список из 10 исполнителей, чьи пластинки продаются в мире лучше всего.

24 января Нилу Даймонду исполнится 77 лет.