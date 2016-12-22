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Ростуризм составил черный список завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц
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Ростуризм составил черный список завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц
ЧМ-2018, 12:11
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Ростуризм составил черный список завышающих цены перед ЧМ-2018 гостиниц
Ростуризм составил черный список гостиниц, завышающих цены на размещение на время проведения чемпионата мира по футболу в принимающих соревнования городах. В него вошел 41 отель, причем в некоторых номера подорожали в шесть раз
Фото: Global Look Press

Федеральное агентство по туризму в преддверии чемпионата мира по футболу проанализировало ценообразование в гостиницах российских городов, которые принимают у себя соревнования, и пришло к выводу, что как минимум 41 отель в Москве, Волгоградской, Ростовской (Ростов-на-Дону), Самарской, Калининградской областях и Краснодарском крае завысил цены на размещение в период проведения чемпионата. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

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Больше всего завышающих цены гостиниц Ростуризм обнаружил в Москве и в Ростове-на-Дону. В столице рекордное завышение при бронировании на сайте заведения зафиксировали в однозвездочной гостинице «Петровка, 17»: превышение норматива было на 399%. При бронировании через специализированные системы у этой гостиницы также было обнаружено максимальное завышение цены на размещение.

В других случаях речь идет о завышении стоимости в шесть и более раз.

Рекордсменом по завышению стоимости проживания стал калининградский отель без звезд «Агора», превысив установленную правительством цену на 5283,33% (просит 129,2 тыс. руб. за номер).

Управляющая отеля «Петровка 17» Ольга Лаврова опровергла информацию Ростуризма о повышении цены на сайте отеля на время проведения ЧМ-2018.

«[Если цена была завышена] это мог быть только сбой какой-нибудь системы. Мы автоматизированно выкладываем цены на номера. Мы закрыли продажи на booking.com и на официальном сайте больше месяца назад. Бронировать можно только по запросу. Предпочтение мы отдаем группам. Стандартные номера стоят 8500 руб., экономкласс — 6500 руб.», — пояснила она.

По словам управляющей, никто из туристов не купит номер в отеле «Петровка 17» за 29800 руб. и 34800 руб. (такие цены указаны на сайте Ростуризма). «Мы же не хотим просто остаться без клиентов на чемпионат мира», — сказала Лаврова.​

Объекты размещения устанавливают стоимость проживания самостоятельно, заявила РБК пресс-секретарь сервиса Booking.com Анна Горшкова. «Объекты размещения выбирают связанные с ней [стоимостью проживания] правила отмены, которые они размещают на вooking.com», — отметила она.

​Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил РБК, что количество гостиниц и отелей, нарушивших постановление правительства № 89, «менее 1%».

«От общего количества гостиниц это маленькое количество. Здесь может быть как арифметическая ошибка, так и ошибочные данные, внесенные менеджером отеля. Я бы не делал из этого трагедии. Общая тенденция такова, что подавляющее большинство отелей соблюдают закон. Я бы дождался рассмотрения в ФАС, из возможных штрафов и санкций это дисквалификация руководителей отелей», — считает Прасов.

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Как рассказывал РБК руководитель Ростуризма Олег Сафонов в середине декабря, когда ведомство объявило о намерении составить список нарушителей, внесение в черный список грозит отелям в первую очередь имиджевыми потерями.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Стоимость размещения в гостиницах этих городов регулирует правительство. Так, максимальная стоимость размещения в трехзвездочных отелях в Москве установлена на уровне от 12,2 тыс. до 28 тыс. руб. за ночь, в Петербурге — от 10,5 тыс. до 30 тыс. руб., в Казани — от 9 тыс. до 24,7 тыс. руб.

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Авторы: Анна Трунина, Любовь Алтухова, Егор Губернаторов.
Теги: Ростуризм , чемпионат мира по футболу-2018 , завышение цен
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