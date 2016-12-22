Почетный президент РФС призвал ФИФА «одернуть» главу МИД Украины

Вячеслав Колосков назвал слова Павла Климкина о переговорах по поводу бойкота чемпионата мира по футболу в России провокацией и сравнил с подстрекательством к саботажу

Вячеслав Колосков (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина необходимо «одернуть», уверен почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Комментируя слова министра, рассказавшего 22 января о том, что украинские власти ведут с федерациями футбола и организациями футбольных фанатов переговоры о возможности бойкота чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году, или проведении в его ходе неких поднимающих «разные политические вопросы» акций, Колосков назвал их провокацией и подстрекательством.

«Во-первых, есть устав ФИФА, который категорически запрещает вмешательство политики в международную федерацию по футболу и национальные сборные. Во-вторых, призыв к бойкоту — это разжигание межнациональной розни, что также запрещено уставом и регламентом ФИФА», — сказал почетный президент РФС корреспонденту РБК, отметив, что ассоциация должна «выразить протест» по этому поводу.

В интервью агентству «РИА Новости» Колосков призвал ФИФА «одернуть» Климкина, объявив, что «это не дело людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам».

РБК направил запрос в пресс-службу ФИФА.

Колосков также выразил сожаление по поводу того, что команда Украины не попала на чемпионат мира в России.

«Прежде всего это сильная команда, футболисты которой играют за рубежом в ведущих клубах. Также это дало бы возможность простым украинским болельщикам, которые также уважительно относятся к России, увидеть, насколько здесь тепло и гостеприимно принимают украинскую делегацию. Это должно было сработать лучше, чем информация в прессе. Это было бы реальное подтверждение уважения российского народа к украинскому», — пояснил он.

22 января в ходе своей пресс-конференции Павел Климкин рассказал и об отношении властей Украины к предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

«Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы — или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — сказал Климкин (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал заявление Климкина «очень мелкокалиберным».

«Болельщики сами принимают решения, как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 млн болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки. Павел Климкин, на мой взгляд, выдает желаемое за действительное. И, скорее всего, диалог он ведет со своим отражением в зеркале. Любителей футбола из Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия — гостеприимная страна. Мы всем будем рады», — указывается в заявлении депутата, распространенном его пресс-службой.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, в период с 25 мая по 25 июля 2018 года митинги и прочие публичные акции, не имеющие отношения к футболу, на территории регионов, принимающих чемпионат мира, могут проводиться только по согласованию с органами безопасности и внутренних дел. В июле 2017 года Верховный суд отказался отменить установленный указом на время ЧМ-2018 порядок проведения публичных акций.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.