Новым ректором НГУ избрали замглавы Минобрнауки

Михаила Федорука на посту ректора НГУ сменит Дмитрий Пышный. Прежний руководитель университета уходит в отставку по достижении предельного возраста для ректоров

Дмитрий Пышный (Фото: пресс-служба Минобрнауки России)

Новым ректором Новосибирского государственного университета (НГУ) станет замглавы Минобрнауки Дмитрий Пышный. Его кандидатуру утвердил наблюдательный совет вуза.

В заседании участвовали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На повестку был вынесен один вопрос — рассмотрение кандидатур на должность ректора НГУ.

Совет выбирал из двух кандидатов — заместителя директора Института теплофизики Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента академии Олега Шарыпова и Пышного — также члена-корреспондента РАН.

Первую кандидатуру представило Сибирское отделение РАН, вторую выдвинул Фальков.

«Ректор Новосибирского госуниверситета должен хорошо знать о научно-образовательных особенностях Новосибирска, понимать, как две культуры — академическая и университетская — могут усилить друг друга. Кроме того, он должен быть в контексте федеральной повестки», — разъяснил критерии выбора министр.

Он добавил, что Пышный имеет опыт работы директором одного из академических институтов, заместителем министра науки и высшего образования. Он также курировал подготовку кадров высшей квалификации и зарекомендовал себя по федеральной научно-технической программе развития генетических технологий, сказал Фальков, отметив «уникальный опыт понимания и университета», и научных институтов у Пышного.

Пышный в 1992 году окончил Факультет естественных наук НГУ. Работал в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, там прошел путь от младшего научного сотрудника до директора. В 1998 году защитил кандидатскую, а в 2011 году и докторскую диссертации. В ноябре 2022 года стал заместителем министра науки и высшего образования.

Прежний ректор НГУ Михаил Федорук, руководивший вузом более десяти лет, уходит в отставку по достижении предельного возраста для ректоров университетов — 70 лет. Столько ему исполнится 18 февраля 2026 года.