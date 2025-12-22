 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Белгороде задержали человека после сообщений об угрозе подрыва банка

Гладков сообщил о задержании человека после сообщения о ЧП в банке Белгорода
В результате инцидента никто не пострадал, сообщили губернатор Гладков и пресс-служба ПСБ. Как писали 112 и Bazа, в отделение пришел человек и угрожал устроить взрыв. Его задержали
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

В одном из финансовых учреждений Белгорода произошел инцидент, на месте задержан подозреваемый, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, угрозы населению нет. Других подробностей он не привел.

В силовых структурах ранее сообщили «РИА Новости», что оперативные службы проверяют информацию о прошествии в белгородском отделении Промсвязьбанка (ПСБ). Позднее в пресс-службе банка подтвердили РБК происшествие. «Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет», — указали в кредитной организации.

Умер пострадавший при взрыве машины в Москве генерал-лейтенант
Политика
Фанил Сарваров

Телеграм-канал 112 утверждал, что в отделение пришел неизвестный и угрожал устроить взрыв. Он заявил, что на нём взрывное устройство и потребовал сотрудников ФСБ для переговоров, сообщала Baza. Заложников не было, люди смогли покинуть помещение.

Местное издание «Бел.ру» писало, что речь идет об отделении банка на Преображенской улице в центре Белгорода, ее перекрывали. Позднее оцепление было снято. Сейчас мужчину допрашивают, предположительно, он мог находиться под влиянием мошенников, указывается в материале.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
ПСБ Промсвязьбанк Белгород угроза взрыва
Материалы по теме
СК назвал одну из версий взрыва машины генерала в Москве
Политика
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Общество
Полиция назвала причину взрыва в Химках, при котором погиб подросток
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
На вечере AVI Capital был представлен Проект «Музыка Света. Пробуждение» Компании, 14:00
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes Технологии и медиа, 13:58
Якутия заявила о планах нарастить объем золотодобычи до 75 т в год Отрасли, 13:54
Джей Ди Вэнс оценил переговоры по Украине словом «прорыв» Политика, 13:51
Видео с места с места гибели генерала Сарварова в Москве. Видео Общество, 13:51
Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн Спорт, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость Общество, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
В 200-летнем доме-памятнике в Москве выставили на торги большое помещение Недвижимость, 13:43
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области Общество, 13:41
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 13:27
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 13:23