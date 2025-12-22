В Белгороде задержали человека после сообщений об угрозе подрыва банка

Гладков сообщил о задержании человека после сообщения о ЧП в банке Белгорода

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили губернатор Гладков и пресс-служба ПСБ. Как писали 112 и Bazа, в отделение пришел человек и угрожал устроить взрыв. Его задержали

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

В одном из финансовых учреждений Белгорода произошел инцидент, на месте задержан подозреваемый, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, угрозы населению нет. Других подробностей он не привел.

В силовых структурах ранее сообщили «РИА Новости», что оперативные службы проверяют информацию о прошествии в белгородском отделении Промсвязьбанка (ПСБ). Позднее в пресс-службе банка подтвердили РБК происшествие. «Инцидент устранен, отделение проверено и работает в штатном режиме. Угроза для жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка отсутствует, пострадавших нет», — указали в кредитной организации.

Телеграм-канал 112 утверждал, что в отделение пришел неизвестный и угрожал устроить взрыв. Он заявил, что на нём взрывное устройство и потребовал сотрудников ФСБ для переговоров, сообщала Baza. Заложников не было, люди смогли покинуть помещение.

Местное издание «Бел.ру» писало, что речь идет об отделении банка на Преображенской улице в центре Белгорода, ее перекрывали. Позднее оцепление было снято. Сейчас мужчину допрашивают, предположительно, он мог находиться под влиянием мошенников, указывается в материале.