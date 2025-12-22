Место взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео
Машина взорвалась на улице Ясеневая в Москве ранним утром 22 декабря. Пострадал человек, он оказался заблокирован в автомобиле, но позже был спасен и госпитализирован в тяжелом состоянии. «МК» пишет, что пострадавший — 56-летний мужчина по имени Фанил С., водитель автомобиля Kia Sorento.
Следственный комитет завел уголовное дело.
