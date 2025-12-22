 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Место взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео

Появились кадры с места взрыва автомобиля на юге Москвы
Машина взорвалась ранним утром 22 декабря, пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело

Место взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео
Video

Машина взорвалась на улице Ясеневая в Москве ранним утром 22 декабря. Пострадал человек, он оказался заблокирован в автомобиле, но позже был спасен и госпитализирован в тяжелом состоянии. «МК» пишет, что пострадавший — 56-летний мужчина по имени Фанил С., водитель автомобиля Kia Sorento.

Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество

Следственный комитет завел уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва взрыв Автомобили видео
Материалы по теме
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Общество
Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество
В Москве взорвался второй автомобиль за день
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Эпоха ИИ-агентов уже близко. Как не стать в ней аутсайдеромПодписка на РБК, 09:22
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Алиев не поедет на неформальный саммит СНГ в Петербург Политика, 09:15
Искусственные бриллианты: как альтернатива люксу превратилась в бижутериюПодписка на РБК, 09:01
Юрист по делам о снятии санкций США оценил шансы России
РАДИО
 Политика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Как организовать среднюю милю доставки: уроки AmazonПодписка на РБК, 08:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Место взрыва автомобиля на юге Москвы. Видео Общество, 08:47
Начальника полиции Магнитогорска задержали по делу о разглашении гостайны Общество, 08:39
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
NYT узнала детали о задержании США супертанкера Bella 1 близ Венесуэлы Политика, 08:27
«Бумажный» НДС: как налоговая оптимизация превратилась в преступлениеПодписка на РБК, 08:25
СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы Общество, 08:22
За ночь дроны сбили над Кубанью, Черным морем и Брянской областью Политика, 08:08