Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет

Заслуженный артист России, актер и поэт Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщается на портале «Кино-театр», информацию подтверждают «Аргументы и факты».

Денисов умер 19 декабря. Причина смерти не называется.

Николай Денисов родился в 1945 году. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. За время своей карьеры работал в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина, а также в петербургских театрах «На Литейном», «Приют комедианта» и «Бенефис». С 2021 года являлся артистом Московской драматической труппы «Блуждающие звезды».

Кроме того, Денисов снимался в кино и сериалах, на его счету более 10 проектов, включая «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Денисов также являлся поэтом и драматургом. Песни на его стихи исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Михаил Боярский и другие артисты.

В 2005 году удостоен звания Заслуженного артиста России.