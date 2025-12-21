 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет

Заслуженный артист России, актер и поэт Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщается на портале «Кино-театр», информацию подтверждают «Аргументы и факты».

Денисов умер 19 декабря. Причина смерти не называется.

Николай Денисов родился в 1945 году. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. За время своей карьеры работал в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина, а также в петербургских театрах «На Литейном», «Приют комедианта» и «Бенефис». С 2021 года являлся артистом Московской драматической труппы «Блуждающие звезды».

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Общество
Вадим Смирнов

Кроме того, Денисов снимался в кино и сериалах, на его счету более 10 проектов, включая «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Денисов также являлся поэтом и драматургом. Песни на его стихи исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Михаил Боярский и другие артисты.

В 2005 году удостоен звания Заслуженного артиста России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
актер смерть кино поэт

