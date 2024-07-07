Умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау

Variety: продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау умер от рака в 63 года

Американский кинопродюсер Джон Ландау известный по работе над фильмами «Аватар» и «Титаник», умер в возрасте 63 лет, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына продюсера Джейми Ландау.

Ландау-старший умер в Лос-Анджелесе 5 июля, сказал изданию собеседник. Причину смерти отца он не назвал. По данным Variety, Джон Ландау умер от рака.

Джон Ландау родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1980-х годах с должности менеджера по кинопроизводству. Затем выступил сопродюсером фильмов «Дорогая, я уменьшил детей» (1989) и «Дик Трейси» (1990).

Впоследствии Ландау начал сотрудничать с Джеймсом Кэмероном и подключился к работе над «Титаником» (1997). Он выступил продюсером этого фильма: картина первой в истории заработала более $1 млрд в мировом прокате и получила 11 премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». За работу над «Титаником» эту награду получил и сам Ландау, также он стал лауреатом «Золотого глобуса».

Фильмы «Аватар» (2009) и «Аватар: Путь воды» (2022), которые также продюсировал Ландау, дважды побили рекорд «Титаника» по мировым сборам. Первый в общей сложности заработал $2,26 млрд, а «Аватар» и его сиквел — $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно. За оба фильма Ландау номинировали на «Оскар», за первую часть «Аватара» он получил свой второй «Золотой глобус».

Дважды номинировался на премию BAFTA за работу над «Титаником» и «Аватаром».

Ландау занимался продюсированием кино до своей смерти. В этой должности, в частности, он работал над следующими частями «Аватара» вплоть до пятого фильма, выход которого запланирован на 2031 год.

Всего на счету Ландау более 20 фильмов, с которыми он работал в качестве продюсера.