На юге Бразилии частный самолет рухнул на жилые кварталы

Самолет пилотировал местный бизнесмен, на борту была его семья. Все они погибли. С места происшествия эвакуировали более десяти пострадавших на земле

Фото: Emanuelasampaio / Reuters

В городе Грамаду на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, частный самолет упал в зоне жилой застройки, сообщает Globo. На борту были девять человек, выживших нет.

CNN Brazil пишет, что власти штата подтвердили гибель десяти человек.

На борту был Луис Клаудио Салгейру Галеацци, бизнесмен из Сан-Паулу. В этот город летело воздушное судно. Галеацци сам пилотировал самолет. Среди пассажиров были его жена, зять, теща и трое детей, а также сестра бизнесмена с двумя детьми.

Самолет рухнул на мебельный магазин. По данным местных властей, 14 человек, находившиеся на месте происшествия, получили ранения и были госпитализированы. На месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива.

25 ноября грузовой самолет компании DHL разбился близ аэропорта Вильнюса. Он упал вблизи двухэтажного жилого дома. Возник пожар, 12 жильцов были эвакуированы.

На борту самолета были четыре человека — два пилота и два члена экипажа. Двое из них пострадали, один погиб.

Власти сообщали, что рассматривают «технические вопросы» в качестве основной причины крушения.