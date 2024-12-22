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Умер пытавшийся угнать самолет для перелета в Израиль советский диссидент

Умер пытавшийся угнать самолет для побега из СССР в Израиль диссидент Кузнецов
Диссидент Кузнецов был членом группы, попытавшейся угнать самолет для перелета из Ленинграда в Израиль. Участники операции были евреями, которым запретили покидать СССР. Кузнецов был осужден и после обмена с США уехал в Израиль
Эдуард Кузнецов
Эдуард Кузнецов (Фото: Eduard Arzunyan / Wikipedia)

В Израиле на 85-м году жизни скончался советский диссидент Эдуард Кузнецов, известный тем, что пытался вместе с единомышленниками угнать самолет для перелета из СССР в Израиль после репатриации. О смерти Кузнецова сообщает основанное им в Израиле издание MIGnews.

Кузнецов родился в 1939 году в Москве. Его отец Самуил Герзон был евреем, он умер в 1941-м, мать Зинаида Кузнецова — русской. Она поменяла фамилию на девичью, и так же поступил Кузнецов, будучи подростком.

Он выпускник философского факультета МГУ. В 1961-м был арестован за антисоветскую агитацию и участие в выпуске самиздата, его приговорили к семи годам заключения. После освобождения женился и переехал в Ригу.

Второй тюремный срок Кузнецов получил за попытку угона пассажирского самолета Ан-2 15 июня 1970 года, чтобы полететь из Ленинграда в Израиль. Всего в получившей название «Свадьба» операции по угону (заговорщики использовали легенду «большая шумная еврейская компания летит на большую шумную еврейскую свадьбу») участвовали 16 человек. Все они входили в категорию «отказников» — евреев, которым власти запретили покидать СССР. Участники операции выкупили все билеты на рейс Ленинград — Приозерск — Сортавала, но на летном поле их до посадки задержали.

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Александр Скобов (признан иноагентом) (в центре)

Сначала по «самолетному» делу Кузнецов был приговорен к смертной казни, но потом ее заменили на 15 лет заключения. В 1979 году его и еще нескольких диссидентов обменяли на советских разведчиков, задержанных в США. Кузнецов уехал в Израиль.

Там он занялся журналистикой, стал основателем русскоязычных изданий: газет «Время», «Вести», MIGnews, работал в литературно-публицистическом журнале Nota Bene и других СМИ.

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