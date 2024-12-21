В Химках женщина запустила салют в отделении почты

В подмосковных Химках пожилая женщина подожгла пиротехническое изделие в отделении почты, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления МВД по Московской области.

Инцидент произошел в отделении на улице Московская, в полицию поступило сообщении о задымлении. По данным ведомства, поджог пиротехнического изделия устроила местная жительница 1954 года рождения, с места происшествия она скрылась. Позднее сотрудники полиции задержали ее.

Как уточнили в МВД, в результате инцидента никто не пострадал. Детали произошедшего выясняются.

SHOT сообщил о том, что в отделении почты в Химках запустили салют, днем 21 декабря. По данным телеграм-канала, из помещения самостоятельно эвакуировались десять человек, «серьезного пожара не произошло». «Осторожно, Москва» опубликовал кадры, на которых видно, что в отделении обвалился потолок, а также были повреждены стены.

Как пишет SHOT, это третий случай подрыва пиротехнических изделий в Подмосковье за день. Сначала 70-летняя женщина взорвала петарду в помещении МФЦ в Отрадном, затем 63-летний мужчина запустил салют в торговом центре в Королеве. Оба были задержаны.