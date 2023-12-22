Умер соавтор теории ускоренного расширения в ранней Вселенной

Алексею Старобинскому было 75 лет. Он проработал всю жизнь в Институте теоретической физики. Один из создателей теории инфляционной стадии эволюции Вселенной, когда она до Большого взрыва расширялась с гигантской скоростью

Александрович Старобинский, 1988 г. (Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС)

На 76-м году жизни умер ученый Алексей Старобинский, сообщил Институт теоретической физики им. Ландау, где он работал.

«21 декабря 2023 года скоропостижно скончался великий ученый, наш сотрудник академик Алексей Александрович Старобинский. Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — говорится в сообщении.

Дирекция института уточнила, что прощание с ученым пройдет 25 декабря в Малом ритуальном зале ЦКБ.

Старобинский — один из создателей современной теории холодной инфляционной стадии эволюции Вселенной, согласно которой она еще до Большого взрыва расширялась с гигантской скоростью. Его научные интересы — классическая и квантовая теории гравитации, инфляционная стадия ранней Вселенной, темная энергия, темная материя, реликтовое излучение, крупномасштабная структура Вселенной, черные дыры, гравитационные волны, Мультивселенная.

«Когда мы изучаем прошлое Вселенной, наша работа напоминает труд историков и археологов. Ведь мы, так же как и они, пытаемся каждый раз сделать шаг во все более далекое прошлое. Да, в 1980 году мы узнали о возможности существования самой ранней из известных стадий эволюции Вселенной — инфляционной стадии. Но это не есть абсолютное начало всего, и это не значит, что до инфляционной стадии ничего не было», — говорил ученый в интервью изданию «Научная Россия» в сентябре 2020 года.

Алексей Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве. В 1972 году с отличием окончил физический факультет МГУ. Ученый проработал всю жизнь в Институте теоретической физики им. Ландау РАН, где с 1997 года был главным научным сотрудником. Старобинский работал также за рубежом. С 2017 года был профессором факультета физики в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

С 1997 года ученый являлся членом-корреспондентом РАН, с 2011-го — академиком. Автор более 300 научных работ. В 2009 году Старобинский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.