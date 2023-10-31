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Умер академик РАН, заслуженный географ России Петр Бакланов

Академик РАН, заслуженный географ России Петр Бакланов умер на 78-м году жизни
Петр Бакланов
Петр Бакланов (Фото: tigdvo.ru)

Академик Российской академии наук (РАН), заслуженный географ России и вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов умер в возрасте 77 лет, сообщила пресс-служба Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

«Петр Яковлевич Бакланов — ученый-географ с мировым именем, который внес неоценимый вклад в создание и развитие дальневосточной научной школы экономической географии», — говорится в сообщении пресс-службы ДВО РАН.

В нем Бакланова назвали специалистом и экспертом «в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования», а также «в вопросах устойчивого развития регионов».

В РАН отметили, что научные интересы академика были на стыке геополитики и географии. 

Петр Бакланов родился 5 июля 1946 года в селе Георгиевка в Башкирской АССР. В 1971 году он с отличием окончил географический, а в 1972-м — экономический факультеты МГУ. В 1997 году его избрали членом-корреспондентом РАН, спустя шесть лет, в 2003 году, Бакланов стал академиком РАН.

С 1991 по 2016 год он был директором Тихоокеанского института географии ДВО РАН, с 2016 года — научным руководителем института. В 2010 году Бакланов занял должность вице-президента Русского географического общества.

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Бакланова неоднократно награждали за научную деятельность. В частности, он получил орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также медаль «За трудовое отличие».

Теги
Русское географическое общество смерть Российская академия наук
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