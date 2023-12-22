Reuters сообщил о «воображаемой» войне Мексики с нарколабораториями

Большинство нарколабораторий, на которые с рейдами приходит мексиканская армия, являются недействующими, узнал Reuters. При этом страна обещала бороться с ними, чтобы пресекать проникновение наркотиков в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

Мексиканские военные, несмотря на требования США, каждый месяц совершают рейды только на несколько действующих нарколабораторий, ведя «воображаемую» войну с ними, следует из данных Минобороны страны, которые оказались в распоряжении Reuters.

Как пишет агентство, за первые семь месяцев 2023-го были проведены рейды на 527 лабораторий, из них «активными» были только 24 — менее 5%. Сходная картина наблюдалась и в прошлом: за четыре с половиной года нахождения у власти президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора было совершено 1658 рейдов (с декабря 2018-го по август 2023-го), из них 89% были на неработающих производствах.

В марте Reuters сообщал, что Мексика скорректировала данные по рейдам на нарколаборатории в течение 2019-2021 годов: по прошлым сведениям их было 104, по новым — 635. За 2022-й сообщалось почти о 500 рейдах — это было «самым высоким годовым показателем в этом столетии», отмечало агентство. При этом оно не имело информации о том, сколько из лабораторий были действующими.

Бывший глава гражданской разведки Мексики (2007-2011) Гильермо Вальдес заявил, что завышение результатов борьбы с наркопреступностью при Лопесе Обрадоре произошло на фоне давления США.

В ноябре прошла встреча Лопеса Обрадора и президента США Джо Байдена. Оба лидера подчеркнули, что страны совместно ведут борьбу с распространением наркотиков, в частности, фентанила (опиоидный анальгетик).

«Что касается борьбы с наркотиками, Мексика намерена продолжать оказывать помощь в предотвращении проникновения химических веществ и фентанила. Мы очень хорошо осознаем ущерб, который это наносит молодежи Соединенных Штатов», — сказал тогда Обрадор.