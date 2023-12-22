 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Reuters сообщил о «воображаемой» войне Мексики с нарколабораториями

Reuters: Мексика ведет «воображаемую» войну с наркотиками под давлением США
Большинство нарколабораторий, на которые с рейдами приходит мексиканская армия, являются недействующими, узнал Reuters. При этом страна обещала бороться с ними, чтобы пресекать проникновение наркотиков в США
Президент Мексики&nbsp;Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Daniel Becerril / Reuters)

Мексиканские военные, несмотря на требования США, каждый месяц совершают рейды только на несколько действующих нарколабораторий, ведя «воображаемую» войну с ними, следует из данных Минобороны страны, которые оказались в распоряжении Reuters.

Как пишет агентство, за первые семь месяцев 2023-го были проведены рейды на 527 лабораторий, из них «активными» были только 24 — менее 5%. Сходная картина наблюдалась и в прошлом: за четыре с половиной года нахождения у власти президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора было совершено 1658 рейдов (с декабря 2018-го по август 2023-го), из них 89% были на неработающих производствах.

В марте Reuters сообщал, что Мексика скорректировала данные по рейдам на нарколаборатории в течение 2019-2021 годов: по прошлым сведениям их было 104, по новым — 635. За 2022-й сообщалось почти о 500 рейдах — это было «самым высоким годовым показателем в этом столетии», отмечало агентство. При этом оно не имело информации о том, сколько из лабораторий были действующими.

Бывший глава гражданской разведки Мексики (2007-2011) Гильермо Вальдес заявил, что завышение результатов борьбы с наркопреступностью при Лопесе Обрадоре произошло на фоне давления США.

МВД разоблачило связанную с Украиной сеть нарколабораторий
Политика

В ноябре прошла встреча Лопеса Обрадора и президента США Джо Байдена. Оба лидера подчеркнули, что страны совместно ведут борьбу с распространением наркотиков, в частности, фентанила (опиоидный анальгетик).

«Что касается борьбы с наркотиками, Мексика намерена продолжать оказывать помощь в предотвращении проникновения химических веществ и фентанила. Мы очень хорошо осознаем ущерб, который это наносит молодежи Соединенных Штатов», — сказал тогда Обрадор.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мексика США наркотики нарколаборатотория
Материалы по теме
В Подмосковье арестовали подозреваемых в планах сбыть 100 кг наркотиков
Общество
МВД раскрыло крупную нарколабораторию в Тульской области
Общество
Посольство прокомментировало задержание россиянина в Корее за наркотики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Японцы прекратят выпуск в России популярного антибиотика вильпрафен Бизнес, 07:00
РЖД начали прорабатывать возможность посадки в поезд по QR-коду Общество, 06:33
Reuters сообщил о «воображаемой» войне Мексики с нарколабораториями Общество, 06:24
Овечкин забросил победную шайбу и прервал антирекордную серию без голов Спорт, 06:14
Минобороны сообщило об использовании дронов для доставки провизии военным Политика, 05:48
Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 05:25
В Бельгии рождественская елка упала на трех человек Общество, 05:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ТАСС узнал о деле против Гозмана о «фейках» об армии Политика, 04:40
Угрожавшего слить в интернет GTA VI приговорили к заключению в больнице Технологии и медиа, 04:21
Bloomberg узнал о расследовании в Julius Baer из-за кредитов для банкрота Финансы, 04:09
Четверть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов Бизнес, 04:00
Посол рассказал о работе оставшихся в Германии российских консульствах Политика, 03:40
Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами Политика, 03:13
В Бердянске силы ПВО сбили два украинских беспилотника Политика, 02:57