Учиться, работать, еще раз учиться: главные тренды на рынке труда Москвы

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

К декабрю 2023 года безработица в России достигла рекордно низкого уровня за всю историю — 2,9%, о чем в ходе «Прямой линии» 14 декабря рассказал президент Владимир Путин. В свою очередь, государство активно поддерживает стимулирование занятости населения. Так, в конце ноября правительство выпустило новое постановление с мерами поддержки рынка труда до 2024 года. В частности, продлено субсидирование временных рабочих мест для сотрудников, которые находятся под риском увольнения. Также поддержат и работодателей — им компенсируют затраты на профессиональное обучение работников промышленных предприятий и тех, кто планирует туда трудоустроиться.

Помимо России в целом, исторический минимум по безработице зафиксирован в этом году и в Москве — 0,32%. Важнейшую роль на рынке труда столицы по-прежнему играет служба занятости — крупнейший государственный кадровый оператор, который соединяет интересы соискателей и работодателей из всех экономических сфер.

«Мы предлагаем адресный подход: сервисы под конкретный запрос и жизненную ситуацию. Кому-то будет достаточно базы: подбора вакансий, составления продающего резюме и подготовки к собеседованию. Другим же потребуются профориентационное тестирование, тренинги, индивидуальные консультации, профессиональное обучение, помощь в старте собственного дела», — рассказала Александра Александрова, первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

После пандемии и ухода иностранных компаний столичная служба занятости столкнулась с новым вызовом. Рынок труда в Москве прочно закрепился в статусе рынка кандидата, когда количество вакансий значительно превышает число соискателей: в службе занятости сейчас на одного соискателя приходится 18 предложений от работодателей. В этих условиях определяются новые кадровые и карьерные тренды, которые становятся наиболее актуальными в текущих реалиях.

Непрерывное образование

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Раньше всем была хорошо знакома такая жизненная ситуация: человек оканчивал техникум или институт, приобретал определенную профессию и благополучно дорабатывал до пенсии, а затем выступал в качестве наставника, фактически передавая молодым специалистам тот багаж знаний, который он получил 20 лет назад. В те времена это называли «знаниями, ограненными проверенным опытом». Такой формат обучения был очень востребован.

Спустя годы ситуация кардинально изменилась. Если человек хочет не только сохранить свое рабочее место, но еще и быть востребованным на рынке или в какой-то момент решает изменить свою карьеру, необходимо регулярно прокачивать свои знания и умения — это может быть повышение квалификации в том же направлении либо же освоение совершенно новой профессии.

Особую роль здесь играет система дополнительного профессионального образования и кастомизированное обучение под запрос работодателя. Его в том числе проводит столичный центр «Профессионал», образовательные программы которого ориентированы на современный рынок труда. В результате обучения выпускники имеют четкие представления о предстоящем трудоустройстве, возможностях профессионального роста, а также требованиях работодателей, предъявляемых к работникам.

«Профессионал» предлагает москвичам несколько десятков коротких программ переподготовки и повышения квалификации в самых востребованных городом сферах. Обучение можно пройти очно или дистанционно.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

«Нас ожидает еще более быстрое изменение образовательного контента, который бы учитывал современные бизнес-кейсы и технологии. Системе образования нужно не бояться добавлять новые специальности и отраслевые специализации, чаще прислушиваться к мнению студентов, в том числе собирать обратную связь о приоритетах в построении карьеры и привлекательности работодателей, развивать в студентах soft skills, или социальные навыки, которые являются залогом успешности не только в профессии, но и в жизни», — считает директор по кибербезопасности и связям с государственными органами компании HeadHunter Виталий Терентьев.

Все профессии важны

Работы в городе много, причем в разных отраслях. Например, сейчас в столице работают свыше 4 тыс. промышленных предприятий, реализуются масштабные проекты по строительству технологических кластеров, активно развивается транспортная отрасль. При обновлении уже действующих производств и запуске новых возникает потребность в специалистах рабочих профессий.

В среднем рабочие могут рассчитывать на заработную плату в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц, при этом уровень дохода не ограничен и зависит от квалификации, навыков и опыта. Зарплата опытных сварщиков составляет 200–300 тыс. руб.

Также активно развиваются индустрия гостеприимства, сфера услуг, нужны специалисты творческих профессий, работники транспортного сектора и других ведущих отраслей. Остается потребность в представителях профессий в социальной сфере.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Чтобы ответить на возрастающую кадровую потребность, московская служба занятости предлагает современные и эффективные решения как для соискателей, так и для работодателей. «Если человек в Москве хочет работать, то он точно сможет трудоустроиться. Мы стараемся использовать самые современные средства, которые зачастую даже не внедрили крупные кадровые агентства», — говорит директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Нейросети в помощь

Искусственный интеллект — универсальная технология, которая проникает практически во все отрасли и области деятельности. Ни одна из профессий не застрахована от автоматизации, поскольку машинное обучение будет постоянно совершенствоваться. Однако какие бы технологии ни появлялись, всегда останутся классические профессии с высокой социальной значимостью: врачи, медсестры, социальные работники, психологи, учителя.

Плохо поддается автоматизации и творческий процесс. Нейросети уже могут создавать музыку, писать картины, заниматься написанием текстов, однако нестандартное мышление все еще остается прерогативой человека.

Маловероятно, что искусственный интеллект полностью уничтожит целые отрасли. Будет автоматизирован в основном узкий диапазон монотонных рабочих операций, что позволит людям заниматься более фундаментальной и важной работой и освободить время для самообразования, уверены эксперты.

«Я убежден, что искусственный интеллект — помощник человека и воспринимать прогресс в области технологий следует не как противостояние людей и машин, а как получение людьми нового инструмента. Генеративный искусственный интеллект не заменит специалистов, но расширит их возможности», — считает Андрей Тарасов.