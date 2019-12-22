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В Париже умер модельер Эммануэль Унгаро
Кутюрье было 86 лет. Он открыл свой модельный дом в 1965 году
Эммануэль Унгаро с актрисой Грэтхен Мол (Фото: STURT RAMSON / AP)

В Париже умер модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро, чья компания прославилась не только созданием линий одежды, но и разработками парфюмерии, сообщает AFP со ссылкой на родственников. Ему было 86 лет.

Как указывает Le Monde, последние два года Унгаро часто болел. Причина смерти не сообщается.

Унгаро — сын итальянских мигрантов, переехавших во Францию в годы правления Бенито Муссолини. В 25 лет он стал учеником известного модельера Кристобаля Баленсиаги, а в 1965 году открыл собственный модельный дом в Париже.

Расцвет компании Унгаро пришелся на 1970–1980-е годы, когда модельный дом выпустил популярные линии одежды, а также духи и косметические средства. В 1997 году совместно с Ferragamo и Bulgari он создал компанию Emanuel Ungaro Parfums.

Среди клиентов Унгаро были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Николь Кидман.

В 2005 году модельер решил продать свой бренд американскому бизнесмену Асиму Абдулле за $84 млн.

Автор: Артем Филипенок
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