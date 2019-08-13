Из-за прорыва трубы Новороссийск и Геленджик остались без воды

Из-за прорыва трубы Новороссийск и Геленджик остались без воды

В Краснодарском крае из-за аварии на Троицком групповом водопроводе возникли проблемы с водоснабжением ряда городов, расположенных на Черноморском побережье, сообщается на сайте краевой администрации.

«Авария серьезная, она вызвала трудности с водоснабжением в Крымске, Новороссийске и Геленджике. Поручил главам всех городов держать на контроле подвоз питьевой воды к домам людей», — приводятся слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

По словам главы региона, ремонт аварийного участка планируют завершить 13 августа к 18:00 мск.

Авария на водопроводе произошла вечером 12 августа между хуторами Плавненский и Новотроицкий, сообщается на сайте «Кубаньводокомплекс» из-за износа трубы. По данному водопроводу воду доставляют с насосной станции в Новороссийск, Геленджик, Крымск и населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья. Как сообщают «Кубанские новости», подача воды была прекращена вечером 12 августа.

Для ликвидации аварии пришлось остановить работу насосных станций. На месте работают несколько восстановительных бригад.