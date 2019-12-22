Полиция Берлина не нашла опасного предмета на рождественской ярмарке

Рождественский рынок на Брайтшайдплатц в Берлине был эвакуирован из-за подозрительного предмета. СМИ сообщали об аресте двух мужчин, однако полиция заявила лишь о проверке подозреваемых

Фото: Michael Sohn / AP

В результате обыска на рождественском рынке на Брайтшайдплатц в Берлине, откуда ранее эвакуировали посетителей, правоохранительные органы не обнаружили опасного предмета. Об этом сообщает полиция Берлина в Twitter.

Отмечается, что эвакуацию провели целях предосторожности.

Полицейские очистили рынок от людей в связи с сообщениями о подозрительном предмете на его территории. Кроме того, они эвакуировали посетители Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, которая расположена на Брайтшайдплатц. Из-за эвакуации проходивший там концерт прервали, писали немецкие СМИ. В связи с инцидентом также было приостановлено движение поездов в районе вокзала рядом с берлинским зоопарком.

Как сообщает Tagesspiegel, внимание полиции привлекло подозрительное поведение двух мужчин, которые якобы оставили предмет на территории ярмарки. При этом, когда представители власти подошли к ним, мужчины скрылись. По данным издания, их взяли под стражу, однако полиция сообщала только о проверке подозреваемых.