В Берлине из-за подозрительного объекта эвакуировали рождественский рынок

Полиция заключила под стражу двоих подозреваемых.Правоохранительные органы также эвакуировали посетителей Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Позже они сообщили, что угроза не подтвердилась

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Посетителей рождественского рынка на Брайтшайдплатц в Берлине эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Как пишет Berliner Morgenpost, правоохранительные ораны задержали двоих человек, оставивших два подозрительных предмета на территории ярмарки. Berliner Zeitung и Bild утверждают, что речь идет об исламистах. Tagesspigel ссылаясь на заявление полиции, отмечает, что подозреваемых заключили под стражу, их национальность неизвестна. Внимание правоохранительных органов они привлекли тем, что «подозрительно быстро» ушли с площади.

Полиция отметила, что посетители «спокойно и осторожно» покинули территорию рынка. Кроме того, правоохранительные органы проверяют находящуюся на площади Мемориальную церковь кайзера Вильгельма. Как пишут немецкие СМИ, из-за этого там прервали концерт.

В связи с инцидентом полиция также приостановила движение поездов в районе вокзала рядом с берлинским зоопарком. Позже правоохранительные органы объявили, что угроза взрыва не подтвердилась. Как пишет Tagesspigel, полицейские не нашли никаких подозрительных предметов.