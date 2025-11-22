В Домодедово из Шарджи не доставили 90 чемоданов пассажиров

Фото: Horst Galuschka / dpa / Global Look Press

Часть пассажиров рейса из Шарджи в Домодедово, обнаружили, что их багаж остался в ОАЭ. По техническим причинам около 90 мест багажа не прибыли этим же рейсом, сообщили РБК в пресс-службе «Домодедово».

«Около 90 мест багажа по техническим причинам не прибыли рейсом авиакомпании Air Arabia G9 958 из Шарджи», — говорится в сообщении. Согласно табло аэропорта, рейс прибыл в 4:02 в субботу, 22 ноября.

Чтобы нивелировать неудобства пассажиров, аэропорт организовал шесть дополнительных рабочих мест для оформления задержанного багажа. Представительство авиакомпании также организовало дополнительное информирование пассажиров.

«На данный момент весь багаж будет доставлен ближайшими рейсами авиакомпании G9 950 после 13:30 мск, G9 805 после 22:35 мск и

G9 956 после 23:40 мск», — добавили в пресс-службе. Багаж доставят пассажирам за счет авиаперевозки.

По данным телеграм-канала Baza, без багажа остались более 300 пассажиров, без чемоданов в Москву прилетело как минимум три рейса Air Arabia. Кроме этого для составления заявления о задержке багажа людям приходится стоять в очереди более четырех часов, отмечает телеграм-канал.

По словам пассажиров, многие пропустили свои стыковочные рейсы и потеряли деньги. Проблема затронула три рейса Air Arabia, прибывшие в Москву из Шарджи.