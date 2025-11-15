 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды

В Норильске объявлено штормовое предупреждение, из-за непогоды в аэропорту застряли свыше 700 пассажиров, сообщила транспортная полиция Сибири.

«Для доставки пассажиров задержанных авиарейсов в город Норильск в аэропорт направляется колонна внедорожной техники», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, порывы ветра могут достигать 30 м/с.

На автодорогах Норильск — Кайеркан — Алыкель и Дудинка — Алыкель временно ограничили движение транспорта.

По данным МЧС, вероятно, в ближайшее время погодные условия на севере Красноярского края не улучшатся — завтра, 16 ноября, в части Таймырского Долгано-Ненецкого района ожидается сильный и очень сильный ветер с порывами до 20 м/с, местами до 30 м/с, местами сильный снег, метель. От центра муниципального района до Норильска — около 80 км.

Анастасия Лежепекова
непогода задержки рейсов Норильск Красноярский край

