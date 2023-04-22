Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Венгрия объяснила решение продлить срок службы единственной в стране АЭС Бизнес, 02:09
Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса Общество, 02:00
Маск назвал сроки нового испытания ракеты Starship после неудачного пуска Технологии и медиа, 01:56
В офисе Зеленского попросили предоставить алгоритм движения Киева в НАТО Политика, 01:38
Латвия пообещала Украине все свои ПЗРК Stinger Политика, 01:10
Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео Общество, 00:59
Депутат Верховной рады объяснила, почему Киев отложил контрнаступление Политика, 00:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский запретил связанные с Россией географические названия Политика, 00:30
МВД показало видео с пропавшей в Москве матерью советника сенатора Общество, 00:04
Кроссовки или смерть. Как партнерство Nike и Джордана привело к убийствам Спорт, 00:00
Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе ЗАЭС Политика, 21 апр, 23:24
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 21 апр, 23:20
Чем знаменит атомный крейсер «Петр Великий» Общество, 21 апр, 23:15 
В Италии арестовали виллу сына экс-губернатора Красноярского края Политика, 21 апр, 23:09
Общество ,  
0 

Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео

Кадры после взрыва бензовоза на мосту Gold Star в американском штате Коннектикут

Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео
Video

ЧП произошло на мосту Gold Star в американском штате Коннектикут из-за аварии бензовоза и легкового автомобиля, когда у последнего лопнула шина. В результате столкновения бензовоз перевернулся, после чего произошел взрыв и начался пожар.

Один человек — водитель бензовоза — погиб, еще два человека получили травмы в результате взрыва, пишет The New York Times. Полиция Коннектикута сообщила, что, кроме самого бензовоза, загорелись здания под мостом, там никто не пострадал. Также из бензовоза вылилось около 8 тыс. литров топлива, и часть его утекла в реку, рассказал губернатор штата Нед Ламонт. Полиция перекрыла движение на южной части моста, где произошло ЧП.

Мост Gold Star пересекает реку Темсу и соединяет города Гротон и Нью-Лондон. Он является крупнейшим пассажирским и грузовым мостом в Коннектикуте, его длина около 1,8 тыс. м, ежедневно по нему проезжает около 60 тыс. автомобилей.

Теги
США Коннектикут бензовоз взрыв ДТП
Материалы по теме
Участок трассы между Москвой и Петербургом перекрыли из-за ДТП
Общество
Министр по делам религии Пакистана погиб в ДТП в Исламабаде
Общество
Пятеро россиян пострадали в ДТП на Кубе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter