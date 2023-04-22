Бензовоз взорвался на самом большом мосту в Коннектикуте. Видео

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ЧП произошло на мосту Gold Star в американском штате Коннектикут из-за аварии бензовоза и легкового автомобиля, когда у последнего лопнула шина. В результате столкновения бензовоз перевернулся, после чего произошел взрыв и начался пожар.

Один человек — водитель бензовоза — погиб, еще два человека получили травмы в результате взрыва, пишет The New York Times. Полиция Коннектикута сообщила, что, кроме самого бензовоза, загорелись здания под мостом, там никто не пострадал. Также из бензовоза вылилось около 8 тыс. литров топлива, и часть его утекла в реку, рассказал губернатор штата Нед Ламонт. Полиция перекрыла движение на южной части моста, где произошло ЧП.

Мост Gold Star пересекает реку Темсу и соединяет города Гротон и Нью-Лондон. Он является крупнейшим пассажирским и грузовым мостом в Коннектикуте, его длина около 1,8 тыс. м, ежедневно по нему проезжает около 60 тыс. автомобилей.