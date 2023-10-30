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Двух гендиректоров осудили за мошенничество при строительстве Восточного

Суд дал пять лет колонии фигурантам дела о строительстве космодрома Восточный
Строительные работы на космодроме Восточный
Строительные работы на космодроме Восточный (Фото: Павел Кассин / Роскосмос / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Гендиректора «Респект-СМ» Алияна Алексанова и гендиректора аффилированной с ним компании «Баваль» Баграта Мирзояна признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Последнему также вменили неправомерный оборот денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК). Их приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

СК по Амурской области возбудил два уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома Восточный в июне 2021 года. По версии следствия, топ-менеджеры превысили свои полномочия и перевели подрядчику «Респект-СМ» 700 млн руб., компания же выполнила обязательства лишь на 100 млн руб.

Второй эпизод был связан с компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. По версии следствия, обе компании предоставили в отделение Федерального казначейства поддельные документы. Так, они получили 59,8 млн руб., которыми «распорядились по собственному усмотрению». Следствие также выяснило, что «Баваль» не выполняла работы, а «Респект-СМ» их, соответственно, не принимала.

Теги
космодром Восточный мошенничество уголовное дело исправительная колония
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