Место столкновения поезда и тепловоза в Ульяновской области. Видео
При столкновении пассажирского поезда со стоящим маневровым тепловозом пострадали 25 человек, они получили ушибы. ЧП произошло на станции Бряндино Чердаклинского района, состав следовал из Перми в Адлер. Власти пообещали оказать пострадавшим помощь, а РЖД начали внутреннюю проверку и заявили о «грубом нарушении при организации работы станции». СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.
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