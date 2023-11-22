Место столкновения поезда и тепловоза в Ульяновской области. Видео

Появилось видео с места столкновения поезда и тепловоза в Ульяновской области

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При столкновении пассажирского поезда со стоящим маневровым тепловозом пострадали 25 человек, они получили ушибы. ЧП произошло на станции Бряндино Чердаклинского района, состав следовал из Перми в Адлер. Власти пообещали оказать пострадавшим помощь, а РЖД начали внутреннюю проверку и заявили о «грубом нарушении при организации работы станции». СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.