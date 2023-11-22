Замглавы уголовного розыска Архангельской области нашли мертвым в поезде

Тело сотрудника полиции обнаружено в купе поезда в Архангельске, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным Baza, нашли тело замглавы управления уголовного розыска УМВД, 44-летнего Константина Пантелеева

Константин Пантелеев (Фото: МВД России по Архангельской области)

В Архангельске в купейном вагоне поезда было обнаружено тело сотрудника регионального управления МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным телеграм-канала Baza, нашли тело замглавы управления уголовного розыска УМВД, 44-летнего Константина Пантелеева. Рядом с его телом обнаружили перочинный нож, говорится в публикации. О том, что погибший — замглавы управления уголовного розыска, также пишет «КП-Мурманск».

По данному факту следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Руководством регионального управления МВД назначена служебная

проверка», — добавили в ведомстве.

Пантелеев на поезде возвращался из отпуска в Москве, пишет Baza. Его тело обнаружил проводник. Константин Пантелеев работал в МВД с 1996 года. В последнее время он был главой отдела по раскрытию преступлений против личности.

В мае тело сотрудника полиции было обнаружено в служебном кабинете в Горнозаводске Пермского края. По данным Baza, начальник ГИБДД по району Андрей Фомин покончил с собой. У него был конфликт с начальством и невыплаченный кредит в размере 1 млн руб., говорилось в сообщении.