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Общество ,  
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Россияне заинтересовались правописанием кэшбека, поллитра и Красной армии

Россияне заинтересовались правописанием кэшбека, поллитра и Красной армии
«прийти или придти», «кушать или есть» и правописание матраса вошли в число наиболее популярных запросов на «Грамоте.ру». Россияне также проверяли, как пишется: «в городе Москве или городе Москва»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Наиболее частыми запросами россиян для проверку правописания стали словосочетания «несмотря на» и «в городе Москве или городе Москва», следует из статистики сервиса «Грамота.ру» (есть у РБК).

Правила их написания искали в октябре 6,1 и 5,2 тыс. человек. Следующими по популярности запросами стали:

  • «так же как» — 4.8 тыс.;
  • «договоры или договора» — 2,9 тыс.;
  • «прийти или придти» — 2,9 тыс.;
  • «кушать или есть» — 2,6 тыс.;
  • «видеоконференцсвязь как пишется» — 1,9 тыс.;
  • «килограмм или килограммов» — 1,3 тыс.;
  • «директоры или директора» — 1 тыс.;
  • «знамение ударение» — 1 тыс.

Менее одной тысячи человек за месяц заинтересовались вопросами «туристский или туристический», «кэшбэк как пишется», «матрас или матрац», написанием слова Вы с заглавной или строчной буквы, а также правописанием слов Красная армия и поллитра.

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Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Участники прошедшего в 2023 году Тотального диктанта чаще всего ошибались в словах «сызмальства» и «кардинально». Слово «кардинально» часто ошибочно пишут как «координально», а просторечие «сызмальства» участники акции написали девятью разными способами, рассказывала в апреле глава проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова. По ее словам, часто также допускали ошибки в слове «извне».

«Кто-то даже написал его как «из-в-не», — поделилась Мандрикова.

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Проблемным оказалось написание наименований птиц и животных. Слово «рябчик» часто писали как «ряпчек», а барсука называли «борсук» и «барсюк», отметила Мандрикова. Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря).

 

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Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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