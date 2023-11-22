Россияне заинтересовались правописанием кэшбека, поллитра и Красной армии

«прийти или придти», «кушать или есть» и правописание матраса вошли в число наиболее популярных запросов на «Грамоте.ру». Россияне также проверяли, как пишется: «в городе Москве или городе Москва»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Наиболее частыми запросами россиян для проверку правописания стали словосочетания «несмотря на» и «в городе Москве или городе Москва», следует из статистики сервиса «Грамота.ру» (есть у РБК).

Правила их написания искали в октябре 6,1 и 5,2 тыс. человек. Следующими по популярности запросами стали:

«так же как» — 4.8 тыс.;

«договоры или договора» — 2,9 тыс.;

«прийти или придти» — 2,9 тыс.;

«кушать или есть» — 2,6 тыс.;

«видеоконференцсвязь как пишется» — 1,9 тыс.;

«килограмм или килограммов» — 1,3 тыс.;

«директоры или директора» — 1 тыс.;

«знамение ударение» — 1 тыс.

Менее одной тысячи человек за месяц заинтересовались вопросами «туристский или туристический», «кэшбэк как пишется», «матрас или матрац», написанием слова Вы с заглавной или строчной буквы, а также правописанием слов Красная армия и поллитра.

Участники прошедшего в 2023 году Тотального диктанта чаще всего ошибались в словах «сызмальства» и «кардинально». Слово «кардинально» часто ошибочно пишут как «координально», а просторечие «сызмальства» участники акции написали девятью разными способами, рассказывала в апреле глава проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова. По ее словам, часто также допускали ошибки в слове «извне».

«Кто-то даже написал его как «из-в-не», — поделилась Мандрикова.

Проблемным оказалось написание наименований птиц и животных. Слово «рябчик» часто писали как «ряпчек», а барсука называли «борсук» и «барсюк», отметила Мандрикова. Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря).



