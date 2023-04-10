Самыми трудными для россиян стали слова «сызмальства» и «кардинально»

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Участники акции «Тотальный диктант» в 2023 году, чаще всего делали ошибки в словах «сызмальства» и «кардинально». Об этом сообщила руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова, передает «РИА Новости».

Слово «кардинально» часто ошибочно пишут как «координально», пояснила она. Просторечие «сызмальства», по словам Мандриковой, участники акции написали девятью разными способами.

«Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал «с измальства», «с ызмальства». Был даже вариант «с ъ измальства», — пояснила руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман.

Много ошибок писавшие Тотальный диктант допустили в слове «извне», рассказала она. «Кто-то даже написал его как «из-в-не», — сообщила Шпильман.

Сложности вызвало написание наименований животных и птиц. Так, слово «рябчик» часто писали как «ряпчек», а барсука называли «борсук» и «барсюк», отметила Мандрикова. Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря), сказала она.

«Тотальный диктант» — это ежегодная просветительская акция, которую проводит одноименный фонд. В 2023 году мероприятие состоялось 8 апреля. В 2022 году диктант в онлайн- и офлайн-форматах написали 780,5 тыс. человек из 600 городов 108 стран мира.