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Общество ,  
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Небольшой самолет упал в техасском городе

В техасском городе Плано упал небольшой самолет, начался пожар

Небольшой самолет упал в городе Плано, штат Техас, США. Об этом пишут CBS и Fox4.

Самолет упал рядом с закусочной Mama's Daughter's Diner, несколько автомобилей загорелось, пожар вскоре потушили. Он упал в оживленной части города, в примерно километре от аэропорта Эйр-Парк-Даллас.

Город расположен в северной части Далласа.

В феврале небольшой Двухмоторный самолет Beech BE20 упал в Арканзасе, погибли пять человек. Он направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в штате Огайо. На борту были сотрудники экологической консалтинговой компании CTEH.

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Теги
Техас США авиакатастрофа Даллас

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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