Небольшой самолет упал в техасском городе
Небольшой самолет упал в городе Плано, штат Техас, США. Об этом пишут CBS и Fox4.
Самолет упал рядом с закусочной Mama's Daughter's Diner, несколько автомобилей загорелось, пожар вскоре потушили. Он упал в оживленной части города, в примерно километре от аэропорта Эйр-Парк-Даллас.
Город расположен в северной части Далласа.
В феврале небольшой Двухмоторный самолет Beech BE20 упал в Арканзасе, погибли пять человек. Он направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в штате Огайо. На борту были сотрудники экологической консалтинговой компании CTEH.
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