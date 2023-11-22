Небольшой самолет упал в техасском городе

Небольшой самолет упал в городе Плано, штат Техас, США. Об этом пишут CBS и Fox4.

Самолет упал рядом с закусочной Mama's Daughter's Diner, несколько автомобилей загорелось, пожар вскоре потушили. Он упал в оживленной части города, в примерно километре от аэропорта Эйр-Парк-Даллас.

Город расположен в северной части Далласа.

В феврале небольшой Двухмоторный самолет Beech BE20 упал в Арканзасе, погибли пять человек. Он направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в штате Огайо. На борту были сотрудники экологической консалтинговой компании CTEH.