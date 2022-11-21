Число погибших при землетрясении на острове Ява превысило 160

Фото: Yulius Satria Wijaya / Reuters

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло 162. Об этом сообщила индонезийская газета Kompas со ссылкой на губернатора провинции Западная Ява Ридвана Камила. 326 человек получили травмы, более 13 тыс. эвакуированы.

Большинство погибших — дети. Как пишет Reuters со ссылкой на Управление метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), среди поврежденных зданий была мусульманская школа-интернат.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Западная Ява днем 21 ноября. Эпицентр находился в 10 км под землей к юго-западу от города Чанджур. Толчки ощущались и в других регионах, в том числе в столице Индонезии Джакарте, сообщили в BMKG. В районе эпицентра оказалось повреждено много домов, власти предупредили жителей о возможности новых толчков.

Индонезийский архипелаг состоит более чем из 18 тыс. островов и окружен так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов.