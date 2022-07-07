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Умер актер, сыгравший самого темпераментного сына Дона Корлеоне

Сыгравший Сантино Корлеоне в «Крестном отце» актер Джеймс Каан умер на 83-м году жизни
Семья Каана не сообщила о причинах его смерти, призвав поклонников уважать право на частную жизнь ее членов. Всемирную славу актеру принесла роль в фильме «Крестный отец»
Джеймс Каан
Джеймс Каан (Фото: Kambouris / Getty Images)

В возрасте 82 лет умер актер Джеймс Каан, воплотивший на экране образ Сантино Корлеоне в фильме «Крестный отец» (1972). О смерти актера его семья сообщила в Twitter.

«С большой печалью мы сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля. Семья ценит выражения любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать частную жизнь ее членов в это трудное время», — говорится в сообщении.

О причине смерти информация пока не поступала.

Каан родился в 1940 году в Бронксе, штат Нью-Йорк, в семье кошерного мясника. Он не хотел продолжать дело отца и сначала хотел стать футболистом, но заинтересовался актерским мастерством после учебы в Университете Хофстра в штате Нью-Йорк. Там он познакомился с Фрэнсисом Фордом Копполой, который позже снял «Крестного отца» с самой знаменитой ролью Каана.

Как сообщает The Guardian, первоначально Каан пробовался на роль Майкла Корлеоне и получил одобрение студии. Но Коппола настоял, чтобы Майкла сыграл Аль Пачино, а Каану дали другую важную роль — старшего брата Корлеоне Сантино (Сонни). За этот фильм Каан получил свою единственную номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Одной из самых запоминающихся сцен фильма стал эпизод смерти Сонни. Чтобы снять ее, на актера навесили более 140 «сквибов» — взрывающихся шариков с красной краской для имитации огнестрельных ранений.

Джеймс Каан в роли Сонни Корлеоне, Марлон Брандо в роли Дона Вито Корлеоне, Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне и Джон Казале в роли Фредо Корлеоне.&nbsp;&laquo;Крёстный отец&raquo; (1972) &laquo;Смешная леди&raquo; (1975) &laquo;Медовый месяц в Лас-Вегасе&raquo; (1992) Догвилль (2003) &laquo;Страж &laquo;Красной скалы&raquo; (2001) &laquo;Дрянные старушки&raquo; (2021)

Наиболее известными фильмами в карьере Каана кроме «Крестного отца» стали «Путешествие в Шайло», «Роллербол», «Мост слишком далеко», «Мизери», «Стиратель» и «Криминальная фишка от Генри», «Люди дождя», «Вор».

Кроме номинации на «Оскара» актер был отмечен номинацией на премию «Эмми» (1971). Он также три раза был номинирован на премию «Золотой глобус» в 1972, 1974, 1975 годах.

Всего фильмография актера насчитывает около 80 кинолент и сериалов.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
«Крестный отец» Джеймс Каан Голливуд
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