СМИ узнали о попытке россиянина вывезти гильзы с протестов в Гонконге

Мужчина объяснил, что хотел вывезти гильзы в качестве сувениров. Суд в результате обвинил его в попытке незаконного провоза боеприпасов

Гражданина России задержали в аэропорту Гонконга за попытку вывоза пустых баллонов для слезоточивого газа и гильз от резиновых пуль, подобранных им в качестве сувениров на протестных акциях. Об этом пишет местное издание Mingpao.

По данным издания, 30-летний россиянин Александр Старцев подобрал гильзы в районе Монг-Кок, где проходили столкновения полиции с протестующими. Мужчину 20 ноября задержали при досмотре в аэропорту, когда он хотел пронести их в ручной клади. Свое решение вывести три гильзы и семь баллонов из Гонконга он объяснил желанием взять их в качестве сувениров.

В результате Старцева обвинили в незаконном владении боеприпасами без соответствующей лицензии. Защита россиянина утверждала, что он не нарушал закон и не участвовал в антиправительственных демонстрациях, а лишь хотел оставить себе что-нибудь на память. Более того, выяснилось, что мужчина сразу спросил сотрудника аэропорта, может ли он пронести гильзы на борт.

Тем не менее 22 ноября суд назначил Старцеву штраф в размере 3 тыс. гонконгских долларов ($383).

РБК направил запрос в пресс-службу Генерального консульства России в Гонконге.