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Военные ответили на сообщения о радиационной аварии в Южно-Китайском море
Накануне в соцсетях появились сообщения о взрыве мощностью в десятки килотонн у берегов Китая и повышении радиационного фона в этом районе. Эта информация не подтверждается данными, которые есть у российских военных
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские военные не зафиксировали повышение радиационного фона вблизи границ России в Южно-Китайском море. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа.

Отслеживание радиационной обстановки ведут специализированные лаборатории и подразделения радиационной, химической и биологической защиты, сообщили российские военные. «Не зафиксировано повышение радиационного фона в морской акватории вблизи границ Российского Федерации», — говорится в сообщении Восточного военного округа.

«Более того, российскими военными кораблями и судами, находящимися в Южно-Китайском море, также был проведен дополнительный мониторинг радиационной обстановки в районах их нахождения. Все замеры не зафиксировали превышение значений естественного фона», — заявили в Восточном военном округе.

Сообщения о мощном подводном взрыве в Южно-Китайском море накануне, 21 ноября, распространились в социальных сетях. Авторы этих сообщений утверждали, что в регионе, в акватории между Китаем, Филиппинами и Тайванем, произошел взрыв мощностью порядка 10–20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Отдельные источники также сообщали о выбросе радиации в этом районе.

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Роспотребнадзор сообщил о «радиационном инциденте» в Южно-Китайском море

Как пишет Gizmodo, источником сообщений о радиационной аварии стал сайт Hal Turner Radio Show. В оригинальном сообщении портал ссылался на данные океанографических приборов, фиксирующих сейсмическую обстановку. «Источники у военных говорят, что взрыв произошел на глубине примерно 50 метров, что вызвало подводную ударную волну такой силы, что сам взрыв «должен был быть от 10 до 20 килотонн». Эти источники также прямо говорят: «Землетрясение исключено», — писал автор сообщения. Это событие связывалось либо с ядерным испытанием Китая, либо с аварией на подлодке США, работающей в этом районе.

Однако эксперты, опрошенные Gizmodo, сочли всю эту информацию фейковой и сообщили, что никаких значительных радиационных событий в указанное время в Южно-Китайском море не было. Кроме того, такой взрыв не остался бы незамеченным из-за того, что это очень густонаселенный район мира. «Если вы собираетесь провести тайное испытание, Южно-Китайское море — одно из последних мест, где кто-нибудь это будет делать», — сказал один из экспертов.

В пятницу, 22 ноября, Роспотребнадзор сообщил, что, «по данным Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом». В ведомстве усилили мониторинг «радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях». В ведомстве отмечали, что какой-либо угрозы для россиян нет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: радиация, взрыв, авария, Южно-Китайское море
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