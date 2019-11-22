Военные ответили на сообщения о радиационной аварии в Южно-Китайском море

Военные ответили на сообщения о радиационной аварии в Южно-Китайском море

Накануне в соцсетях появились сообщения о взрыве мощностью в десятки килотонн у берегов Китая и повышении радиационного фона в этом районе. Эта информация не подтверждается данными, которые есть у российских военных

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские военные не зафиксировали повышение радиационного фона вблизи границ России в Южно-Китайском море. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа.

Отслеживание радиационной обстановки ведут специализированные лаборатории и подразделения радиационной, химической и биологической защиты, сообщили российские военные. «Не зафиксировано повышение радиационного фона в морской акватории вблизи границ Российского Федерации», — говорится в сообщении Восточного военного округа.

«Более того, российскими военными кораблями и судами, находящимися в Южно-Китайском море, также был проведен дополнительный мониторинг радиационной обстановки в районах их нахождения. Все замеры не зафиксировали превышение значений естественного фона», — заявили в Восточном военном округе.

Сообщения о мощном подводном взрыве в Южно-Китайском море накануне, 21 ноября, распространились в социальных сетях. Авторы этих сообщений утверждали, что в регионе, в акватории между Китаем, Филиппинами и Тайванем, произошел взрыв мощностью порядка 10–20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Отдельные источники также сообщали о выбросе радиации в этом районе.