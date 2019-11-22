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Мединский заявил о невозможности ввести цензуру в российской культуре
Владимир Мединский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

У Министерства культуры «нет физических полномочий», чтобы ввести в России какую-либо цензуру. Цензуры в ее общем понимании в России нет. Так ответил Владимир Мединский в пятницу, 22 ноября, на один из вопросов читателей РБК в прямом эфире.

Мединский дал собственное определение цензуры: по мнению министра, это когда чиновник разрешает либо запрещает творческое действо до его преподнесения публике. «Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. И не дело федерального чиновника в моем лице ставить под сомнение конституционные нормы и как-либо их комментировать. У Министерства культуры нет даже физических полномочий и возможностей хоть каким-то образом что-то осматривать, регламентировать или притормаживать», — объяснил он.

Общество
Интервью Владимира Мединского. Как это было

Мединский отметил, что «даже если было тайное желание», его ведомство не смогло бы законным образом затормозить появление какого-либо произведения. «Отказать в выдаче прокатного удостоверения мы можем только на основании нескольких пунктов в законе. У нас самое мягкое и либеральное законодательство в мире в этом плане», — заметил он.

«Цензуры в стране нет», — резюмировал он.

Материал дополняется

Теги: Владимир Мединский, культура, цензура
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