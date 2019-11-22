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Мединский назвал свои достижения на посту министра культуры

В числе основных достижений министерства культуры за время работы Владимира Мединского — это поддержка культурной жизни в регионах, расширение доступности учреждений культуры и восстановление большого числа архитектурных памятников. Так ответил Владимир Мединский на один из вопросов читателей в прямом эфире на РБК.

Назвать три свои основные достижения в период работы министром Мединский отказался. «У меня не три дела, а 133 дела, которыми я занимаюсь одновременно, как у любого из федеральных министров. Сказать, какое из них любимое и важное — «у вас 10 детей, назовите из них трех любимых», — пояснил он.

Министр пояснил, что может лишь перечислить основные тренды, работы ведомства. «У нас есть стратегия внутри министерства, что мы должны обратиться лицом к регионам, чтобы нас не упрекали как раньше Министерство культуры, за глаза называя министерством Большого и Мариинского театров. Мы — министерство культуры гигантской страны. Поэтому мы впервые стали запускать программы кинотеатров по всей стране, возрождать и реконструировать дома культуры на селе», — напомнил он.

Общество
Интервью Владимира Мединского. Онлайн

Далее, по словам Мединского, ведомство, намерено » сделать культуру максимально доступной». В рамках этого по стране открываются виртуальные концертные залы. «Это полноценные концертные залы, где можно в высочайшем качестве посмотреть хоть Metropolitan Opera, хоть концерт Мацуева в Московской филармонии в любое время, а не только в прямом эфире. Их открывается сотни по всей стране, и это любимые места досуга в крупных селах и в маленьких городах», — сказал он.

Еще одно достижение — восстановление памятников культуры. «Мы за эти годы мы восстановили более 600 крупных культурных комплексов «под ключ». Прежде всего, это церковная архитектура — изюминка наших архитектурных памятников», — заявил министр.

Мединский был назначен министром культуры в 2012 году, когда премьером стал Дмитрий Медведев. До этого с 2010 года депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Мединский входил в комиссию при президенте России Дмитрии Медведеве по противодействию фальсификации истории.

В 2018-м Мединский был вновь назначен министром культуры. Тогда он в преддверии формирования нового правительства отказывался оценить свои перспективы остаться на должности министра. «Так много работы, что некогда думать над вопросами, которые вы задаете», — отвечал тогда Мединский.

Вице-премьер Ольга Голодец в мае прошлого года заявляла, что Мединскому на посту министра культуры «многое удалось»: «Когда мы встречаемся с деятелями культуры, то, например, представители кинематографа говорят, что сегодня запущена фактически новая программа создания отечественного кино. И представители кинобизнеса его [Мединского ]характеризуют как эффективного человека».

При участии: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Минкультуры, Владимир Мединский
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