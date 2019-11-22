Мединский назвал свои достижения на посту министра культуры

В числе основных достижений министерства культуры за время работы Владимира Мединского — это поддержка культурной жизни в регионах, расширение доступности учреждений культуры и восстановление большого числа архитектурных памятников. Так ответил Владимир Мединский на один из вопросов читателей в прямом эфире на РБК.

Назвать три свои основные достижения в период работы министром Мединский отказался. «У меня не три дела, а 133 дела, которыми я занимаюсь одновременно, как у любого из федеральных министров. Сказать, какое из них любимое и важное — «у вас 10 детей, назовите из них трех любимых», — пояснил он.

Министр пояснил, что может лишь перечислить основные тренды, работы ведомства. «У нас есть стратегия внутри министерства, что мы должны обратиться лицом к регионам, чтобы нас не упрекали как раньше Министерство культуры, за глаза называя министерством Большого и Мариинского театров. Мы — министерство культуры гигантской страны. Поэтому мы впервые стали запускать программы кинотеатров по всей стране, возрождать и реконструировать дома культуры на селе», — напомнил он.

Далее, по словам Мединского, ведомство, намерено » сделать культуру максимально доступной». В рамках этого по стране открываются виртуальные концертные залы. «Это полноценные концертные залы, где можно в высочайшем качестве посмотреть хоть Metropolitan Opera, хоть концерт Мацуева в Московской филармонии в любое время, а не только в прямом эфире. Их открывается сотни по всей стране, и это любимые места досуга в крупных селах и в маленьких городах», — сказал он.