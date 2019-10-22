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Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию. Соответствующее решение принял Окружной суд Варшавы, передает «РИА Новости».

Черняков с выдвинутыми против него обвинениями не согласился и попросил суд выдать его России. При этом отмечается, что решение об экстрадиции не окончательное и может быть обжаловано.

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В России против Чернякова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, экс-глава «Космоса» причастен к хищению кредита на 12 млрд руб., выданного Банком Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля.

Черняков выехал из России в Великобританию, однако, как писал «Коммерсантъ» там ему с женой грозила тюрьма, поскольку они не раскрыли активы. Черняков бежал оттуда в Германию, а дальше он отправился в Польшу, чтобы потом вылететь в Киев. Но в варшавском аэропорту был задержан из-за объявления в международный розыск, писала газета.

Польский суд несколько раз продлевал срок ареста экс-руководителя НПО «Космос».

Теги: «Космос», Андрей Черняков, Польша, суд
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