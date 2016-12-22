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Верховный суд отказался запретить снос и стройку домов в Кунцево
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Верховный суд отказался запретить снос и стройку домов в Кунцево
Общество, 20:08
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Верховный суд отказался запретить снос и стройку домов в Кунцево
Жители Кунцево не смогли доказать в суде незаконность реконструкции 47-го и 48-го кварталов района и сноса малоэтажных кирпичных домов, вместо которых ГК «ПИК» построит жилой комплекс
Сотрудники ЧОПа и полиции во время акции протеста жителей района Кунцево (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Верховный суд России признал законным строительство в московском районе Кунцево многоэтажных домов ГК «ПИК», жалоба 42 жителей района, дома которых подлежат сносу, отклонена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение Мосгорсуда оставлено без изменения», — сообщили в суде.

Власти Москвы в ноябре 2017 года утвердили постановление о перепланировке 47-го и 48-го кварталов Кунцево. Проект не связан с реновацией и был запланирован еще при бывшем мэре Юрии Лужкове. Предполагается, что при реконструкции будут снесены 37 кирпичных трех- и пятиэтажных жилых домов, вместо которых группа компаний «ПИК» построит жилой комплекс под муниципальное жилье.

Первым построят 26-этажный дом общей площадью 20,8 тыс. кв. м, он расположится в нынешнем сквере на улице Ивана Франко между тремя пятиэтажками, которые расселят.

19 ноября во дворе на улице Ивана Франко был установлен строительный забор и информационный щит, на котором указано, что на этом месте будет строиться дом для переселения аварийных пятиэтажек. Местные жители разбили во дворе палаточный лагерь и попытались помешать строительной технике. Протестующих разогнали полиция и сотрудники ЧОПа, которых наняла ГК «ПИК». В мэрии заявили, что у застройщика есть все «градостроительные документы и все законные основания для строительства жилья».

Жители района обращались в суд, чтобы опротестовать реконструкцию района, но Мосгорсуд отказал в удовлетворении их требований. Верховный суд в четверг, 22 ноября, подтвердил это решение.​

Как писал «Коммерсантъ», на серии пикетов местные жители и муниципальные депутаты высказали несколько претензий властям, в частностии указали на неудобства многолетней стройки под окнами. Кроме того, дома, подлежащие сносу, не являются панельными или аварийными, говорил муниципальный депутат Кунцевского района Денис Шендерович. «Мы имеем дело с крепкими кирпичными домами, износ которых не превышает 30%», — подчеркивал он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ГК «ПИК» , Реконструкция
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